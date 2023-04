Dømt til 13,5 års fengsel for drap på Frogner

En 41 år gammel mann fra Bærum er dømt i Oslo tingrett til 13,5 års fengsel for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate på Frogner i 2021, skriver VG.

Påtalemyndigheten ønsket at mannen skulle dømmes til 17 års fengsel, men mannens forsvarer ba retten ta hensyn til mannens tilståelse.

Sørebø ble skutt ni ganger mens hun satt i sin egen bil på Frogner. Retten skriver i dommen at drapet var «meget grovt, og hadde et klart preg av henrettelse».

Et sentralt spørsmål for retten har vært om drapet var planlagt. Mannen har hele tiden hevdet at drapet ble begått i affekt.

Dommen viser at to av de tre dommerne mente det ikke var bevist over enhver rimelig tvil at drapet var planlagt, mens én dommer mente det var tilfellet.

– Vi kommer ikke til å anke dommen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB.