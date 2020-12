Dømt til 13 års fengsel etter drapet på Nina (56)

Nina Helene Ellevold ble funnet drept i en bil utenfor boligen sin i Moss 27. november i fjor. Den 31 år gamle mannen ble pågrepet i leiligheten samme dag.

Da mannen forklarte seg i Moss tingrett, innrømmet han å ha kvalt henne. Han fortalte også at han hadde vært i leiligheten sammen med den døde kvinnen i et døgn før han bar henne ut i bilen.

Deretter gikk han tilbake til leiligheten og oppholdt seg der helt til politiet pågrep ham.

I ettertid har mannen slitt med å forstå hvordan han kunne ende opp som drapsmann.

– Jeg har gjort noe jeg ikke forstår noen ting av. Vi har kranglet før, og jeg har blitt avvist før. Men hvor dette kom fra, det er for meg helt uvirkelig og veldig uforståelig, sa han i retten.

Det ble satt i gang omfattende etterforskning etter drapet. Foto: Nyhetstips.no

Det var kolleger av Ellevold som varslet politiet da hun ikke dukket opp på jobb.

Må betale erstatning

Mannen fortalte i retten at han og den avdøde kvinnen møttes gjennom felles kjente, og at de to ble kjærester omkring halvannet år før drapet.

Selv om mannen innrømmet å ha drept henne da han ble pågrepet, mener politiet at han egentlig hadde planer om å fjerne liket og sporene i leiligheten.

I tingretten ba aktor Aud Kinsarvik Gravås om at mannen burde fengsles i 14 og et halvt år.

Nå er mannen dømt til 13 års fengsel. Han må i tillegg betale 855.195 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte.

Mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, har ikke besvart NRKs henvendelser om dommen. Det er derfor ikke kjent om 31-åringen kommer til å anke.