Dømt for drapsforsøk: Her kolliderer han i 180 kilometer i timen

– Tiltalte skal blant annet ha sagt at han selv skulle dø og at hans ekskone skulle dø med ham, sier statsadvokat Karl Kristian Nordheim.

En 37 år gammel mann fra Fredrikstad måtte møte i Søndre Østfold tingrett etter en svært alvorlig ulykke på E6 i Sarpsborg i fjor.

37-åringen hadde sin daværende kone som passasjer i bilen, da han kolliderte inn i en annen bil. Bilens hastighet var på 180 kilometer i timen før krasjet.

Onsdag forrige uke ble han dømt til ti års fengsel for drapsforsøk på to personer.

Retten mener at han forsøkte å drepe både ekskona og kvinnen som kjørte den andre personbilen.

Mannen forsøkte å stikke av etter ulykken, mens ekskona ble værende skadd igjen. Kort tid etter ulykken sa politiet at det fremsto som en villet handling fra mannens side.

Mener han var tilregnelig

I dommen fra tingretten kommer det frem at retten mener han med vilje forsøkte å drepe ekskona og den andre sjåføren.

Mannen har mistet førerretten, og ble dømt til å betale 380.000 kroner i oppreisning til de to kvinnene.

– Vi mener at han ikke hadde noen realitetsbrist på gjerningstidspunktet, og at han hadde mulighet til å analysere og vurdere de handlingene som han begikk den dagen, sier statsadvokat Nordheim.

Det var store materielle skader på den ene bilen etter ulykken. Sjåføren ble sittende fastklemt. Foto: Freddie Larsen

Ekskona kom fra kollisjonen med lettere skader. Den kvinnelige føreren i den andre bilen ble påført alvorlige hodeskader.

Bistandsadvokaten til ekskona sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Det har vært en vanskelig og belastende sak for henne, sier Tore Øydne.

Anker dommen

Føreren av bilen som ble påkjørt er fortsatt ute av arbeidslivet som følge av ulykken.

– Min klient er preget etter ulykken. Hun ble påført skade som gir en rekke følgetilstander, sier bistandsadvokat Elna Kristin Holbye.

Holbye er fornøyd med dommen, men er forberedt på en eventuell anke.

Bistandsadvokat, Elna Kristin Holbye, sier at den kvinnelig føreren av bilen som ble påkjørt er svært preget etter ulykken. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Det ville fremstå klart krenkende for den alminnelige rettsfølelse, og for de to fornærmede i saken, dersom man etter å ha begått en slik grov straffbar handling skulle gå straffri, sier Holbye.

37-åringen erkjente ikke straffskyld i retten. Han har forklart at han hørte stemmer i tiden før hendelsen.

Nå har han bestemt seg for å anke dommen. Det bekrefter forsvarsadvokat, Gaute Nilsen.

– Han er uenig i premissene for avgjørelsen. Han opprettholder at han var syk, og hadde svikt i sin virkelighetsforståelse. Han er tydelig på at han vil anke. Han synes dommen var streng, og han beklager det som har skjedd.