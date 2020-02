Dømt for drap på kameraten

Mannen i 30-årene er dømt til 14 år i fengsel for drapet og trusler mot andre, skriver Dagbladet. Den drepte hadde blitt utsatt for vold og var sterkt beruset.

Han var bevegelseshemmet og blitt dynket i brennbar væske før han døde av brannskader, ifølge dommen.

Nødetatene rykket ut til brann i en bolig på Skedsmokorset en ettermiddag i november 2018. Stuen var overtent da brannvesenet kom inn i boligen. Flere vinduer var knust som følge av brannen, og flammene stod ut. I stuen fant brannvesenet den drepte.

Tre dager senere ble to personer pågrepet og siktet for drap. Begge var venner av offeret. De tilhørte et belastet miljø. Domfelte har hatt et rusproblem i mange år.

Svært smertefullt

Måten drapet skjedde på var trolig svært smertefull, står det i dommen. Det mener retten er straffeskjerpende. Retten finner ingen formildende omstendigheter.

Den domfelte mannen husker ikke noe av hendelsen, står det i dommen, men han har forklart at det var et uhell.

Tidligere straffedømt

Dagbladet skriver at mannen er både dømt for innbrudd og trusler mot andre personer samme kveld som dødsbrannen. Retten har vurdert forvaring, men kommet til at det ikke er fare for at mannen vil begå en like alvorlig forbrytelse igjen.

Den tiltalte er tidligere domfelt fem ganger, blant annet for vold. Han er også bøtelagt en rekke ganger ifølge dommen.