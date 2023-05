Han er også dømt til å betale barnas mor 225.000 kroner i erstatning og for å ha utøvet vold og trusler mot henne.

Bortføringen skjedde under en reise til Egypt i fjor sommer.

Da rettssaken gikk for Buskerud tingrett for noen uker siden, åpnet det seg en mulighet for å hente barna ut av Sudan ved hjelp av norske myndigheter, men faren ville ikke signere på det. Samtidig fikk mange norske statsborgere hjelp til å komme seg ut av Sudan.

Barna som alle er under ti år, er hos mannens familie i Sudan.

Tok pauser i retten for å ringe familien

Under rettssaken i slutten av april, fortalte mor at hun hele tiden er redd for barna sine som hun ikke har sett på snart ett år. Det kom frem at barna trolig var hos mannens familie i Sudan.

Det ble tatt pauser underveis i retten for at faren skulle ringe familien sin, i et forsøk å få barna ut av landet. Men han sa til slutt nei til dette.

Nå er mulighetene til å få barna ut av Sudan mye mindre. Det sa Sjak Haaheim et par uker etter at rettssaken var avsluttet. Haaheim er de tre barnas bistandsadvokat.

– Norske myndigheter kan ikke hente barna ut uten at Sudan lar dem gjøre det, og jeg vurderer den muligheten som svært liten nå, sa Haaheim.

Vokst opp i Norge

Alle tre barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap.

– Jeg er konstant redd for at det kan falle et eller annet på huset hvor barna befinner seg, sa hun.

Mannen var i tillegg tiltalt for å ha hindret norske myndigheter i å komme i kontakt med barna, og for fysisk og psykisk vold mot kona.

Monica Hanø er aktor i saken. Foto: Caroline Utti / NRK

Faren nektet straffskyld under rettssaken. Påstanden fra aktoratet var på fire års fengsel, mens forsvarer Monica Behn Jacobsen mente mannen skulle frikjennes.

Hvert av de tre barna er i dommen tilkjent 50.000 kroner i oppreisningserstatning fra faren.

Aktor Monica Hanø sier i en kommentar til NRK at hun er fornøyd med dommen:

– Jeg er veldig fornøyd med at Buskerud tingrett har fulgt aktoratets bevisvurdering.

– Blir det vurdert noen anke fra aktoratets side?

– Det er for tidlig å si noe om nå. Det er opp til statsadvokaten å avgjøre. Det blir i så fall et spørsmål rundt straffeutmålingen som var noe avvikende enn det påstanden var. Den vurderingen skal vi ta innen rimelig tid, sier Hanø.