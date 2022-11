Dom i Vollen-saken er klar

23-åringen som i 2014 tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker, blir overført til tvungent psykisk helsevern.

Det har Eidsivating lagmannsrett nå avgjort.

Kjennelsen er i tråd med både aktor og forsvarers påstand.

Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente, men siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

Retten konkluderte i 2016 med at han var tilregnelig og han ble dømt til forvaring i ni år.

Men tidligere i år ble saken gjenåpnet fordi nye sakkyndige mener han var psykotisk på drapstidspunktet.

Lagmannsretten har nå konkludert med at han var for syk til å kunne straffes.

Mannens advokat, Cecilie Nakstad, er ikke overrasket.

– Jeg stadfester at retten er enig med meg i at min klient sannsynligvis har vært schizofren syk siden 11 års alder, var det under drapet og er det fremdeles. I tillegg har retten lagt til grunn at det også er sannsynlig at min klient har blitt feilbehandlet i en årrekke og fortsatt blir det, sier hun til NRK.

Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble kvalt og knivstukket til sammen 21 ganger da hun alene passet på 15-åringen natt til tirsdag 28. oktober 2014.

Drapet skjedde på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.