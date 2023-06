Dødt barn funnet i Sarpsborg

– Det som er faktum er at et barn er funnet dødt på adressen, og vi skal utrede hva som kan være årsaken til det. Derfor har vi iverksatt etterforskning ut fra det vi kaller et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet er på en adresse i Sarpsborg etter å ha fått melding om et dødt barn. De meldte først om dette i 16:30-tiden mandag ettermiddag.

Innsatsleder Tor-Arild Hansen fra Øst politidistrikt sier det var familiemedlemmer som selv meldte fra om dødsfallet.

– Vi rykket ut sammen med helse, men dessverre var det ikke mulig å redde barnets liv, sier Hansen. Politiet vet ikke årsaken til at barnet døde per nå.

Har tre hypoteser

Saken behandles som et mistenkelig dødsfall, men politiet holder alle muligheter åpne. De har tre hypoteser:

Tor-Arild Hansen, innsatsleder i politiet. sier de jobber ut fra tre hypoteser for å finne ut hva som kan ha skjedd. Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Den ene er at dette er et medisinsk tilfelle, den andre er at det har skjedd en ulykke og den tredje er at det er snakk om en straffbar handling, sier Tor-Arild Hansen til NRK på stedet.

Familiemedlemmer er nå i samtale med helsevesen og politi, for å danne et best mulig grunnlag for å kartlegge hva som har skjedd.

– Vi snakker også med de nærmeste naboene. Politiets kriminalteknikere er på vei til stedet for å foreta en kriminalteknisk undersøkelse, avslutter Hansen.

