Til retten i dag forteller lastebilsjåføren at han rett før ulykka gjennomførte en godt planlagt forbikjøring. Etter han var ferdig med forbikjøringa skal ulykka ha skjedd i hans kjørefelt, sier lastebilsjåførens advokat, Christian Arnkværn etter rettsmøtet.

Christian Arnkværn er lastebilsjåførens advokat. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Han erkjenner ikke straffskyld, og det opprettholder han fortsatt, sier Arnkværn.

Du mener at bevisene fra politiet ikke holder?

– Jeg syntes det er veldig spesielt, det politiet har lagt fem for retten. Det er jo noen vitneforklaringer som trekker i en retning, også er det hans forklaring som trekker i en annen retning. Slik at du har jo ord mot ord.

Politiet fikk rettens medhold

Etter dødsulykka på riksveg 7 i Flå den 23. august ble lastebilsjåføren sikta for brudd på straffelovens § 281, uaktsom forvoldelse av død.

31. august ble siktelsen utvida til å også gjelde brudd på vegtrafikkloven § 3.

Politiadvokat Andrea Finckenhagen sier at det er hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling som gjør at politiet ønsker et førerkortbeslag frem til august neste år.

– I henhold til at politiet med skjellig grunn mistenker lastebilsjåføren for å ha kjørt uaktsomt, så har man da valgt å be om rettens kjennelse for midlertidig førerkortbeslag.

Dette er noe lastebilsjåføren ikke samtykket til.

– Han mener han ikke har gjort noe han kan klandres for i forbindelse med den ulykka, annet enn at han var der, sier Arnkværn.

Og legger til at lastebilsjåføren kommer til å anke kjennelsen fra Buskerud tingrett.

Tre personer omkom i ulykka. Foto: Ole Edvin Tangen

Egne bevis

Lastebilsjåførens forteller at de i rettsmøtet fredag la frem bilder som viser bremsespor i lastebilsjåførens kjørefelt.

– Politiets siktelse er jo basert på at han ikke var i sitt kjørefelt, men spora vist i retten understøtter jo hans forklaring om at han ikke har gjort noe galt, sier Arnkværn.

– Også ser vi bilder som viser at det lastebilsjåføren sier mest sannsynlig er riktig, og da har jo ikke siktelsen noe grunnlag.

Videre etterforskning

Selv om politiet har valgt å be retten om å inndra førerkortet, trenger ikke det å bety at han har medvirka til ulykka, ifølge politiadvokat Andrea Finckenhagen.

– Nå er det bare spørsmål om skjellig grunn til mistanke på nåværende tidspunkt. Den nærmere etterforskninga vil klarlegge om det er grunnlag for å ta ut en eventuell tiltale.

Nå venter politiet på rapportene fra Statens vegvesen og Havarikommisjonen.

– Det er disse rapportene som forhåpentligvis vil gi oss noen nærmere svar på hvor disse bremsesporene kommer fra.

Dommerfullmektig Charlotte Mørk under fredagens rettsmøte i Buskerud tingrett. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Tre liv gikk tapt

Det var brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17) som mista livet i ulykka på riksveg 7 i Hallingdal.

Brødrene var på veg i retning mot Flå da de kolliderte med lastebilen som var på veg sørover.