Grisebonde holder pusten: – Mye villsvin som vandrer på tvers av grensene

– Det vil få enorme konsekvenser hvis det kommer smitte på denne siden av grensa, sier Gunn Amundsen Eng.

På gården hennes like ved svenskegrensa i Halden kommune har hun mellom 700 og 800 griser.

I Sverige er det avdekket minst 20 tilfeller av afrikansk svinepest på villsvin. Sykdommen er dødelig for både villsvin og tamsvin.

Enn så lenge er smitteutbruddet avgrenset til Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm.

Villsvinbestanden i Norge er fortsatt liten, men i Sverige er det minst 300.000 villsvin. Dyrene beveger seg fritt mellom landene.

– Det er mye villsvin som vandrer på tvers av grensene. De ser jo ikke den grensa og de vandrer jo litt frem og tilbake, sier Eng.

Hun er svært bekymret for konsekvensene og hva som vil skje med produksjonen, dersom sykdommen kommer til Norge.

– Det kommer ikke bare til å ramme svinenæringa, sier hun.

– Det er mange bønder i Østfold og det vil mest sannsynlig gå utover både jakt, jordbruksvirksomhet, turgåere og bærplukkere. De vil også merke dette.

Kan få dramatiske konsekvenser

Sykdommen har lenge vært utbredt flere steder lenger sør i Europa, men utbruddet i Sverige er det første som er påvist i Norden.

Afrikansk svinepest smitter både villsvin og tamsvin, men ikke andre dyr eller mennesker.

I Norge er bestanden størst i Østfold, men villsvin har blitt observert så langt nord som Trøndelag. Også i landbruksfylket Innlandet er det villsvin.

Bjørn Gimming er leder i Norges Bondelag. Han håper flere villsvin blir skutt. Foto: Noregs Bondelag

– Vi er veldig bekymret for at det skal komme inn i de områdene, sier leder for Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Han driver i likhet med Eng gård i Halden.

– Det kan få dramatiske konsekvenser for norsk svinenæring om dette kommer, sier Gimming.

– Vi ser også at svenske myndigheter har satt inn svært inngripende tiltak for å stoppe videre spredning av sykdommen.

Det svenske jordbruksverket har etter at svinepest ble oppdaget opprettet en smittesone på nesten tusen kvadratkilometer.

Innenfor sonen er det satt en rekke svært strenge begrensninger for hva en kan gjøre.

Ber folk om å være varsomme

I Sverige tror forskerne at viruset har spredt seg via menneskelig aktivitet, forklarer veterinær Carl Andreas Grøntvedt.

Han er fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet og forteller at det er flere måter sykdommen kan smitte til dyrene på.

– Vi kan bringe med oss smitte, ikke fordi vi blir smittet selv, men fordi vi kan ha smittefarlig materiale på fottøy eller på klær, sier Grøntvedt.

– Eller vi kan, ved ulovlig innførsel av kjøttprodukter, føre smitte inn på den måten.

Flere villsvin i Sverige er smittet av afrikansk svinepest. Sverige er det første landet i Norden som har påvist smitten.

Lederen for Norges Bondelag ber folk om å være forsiktige.

– Vi må være veldig varsomme med å fôre dyr med menneskemat og kaste matrester i naturen. Det kan overføre sykdommer til ville dyr og det må vi for all del unngå, sier han.

Grisebonde Gunn Amundsen Eng oppfordrer folk som ferdes i naturen til å tenke seg nøye om.

– Hvis man skulle finne døde dyr, så er det viktig å melde ifra til mattilsynet, sier hun.