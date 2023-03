Identiteten på personen som ble funnet i huset i Nesbyen er ikke kjent. Brannvesenet forteller også at det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Det var like før klokka fem natt til onsdag at brannvesenet fikk melding og rykket ut til en brann i et hus i Nesbyen i Hallingdal.

Rett før kl. 7 var brannen slukket.

Kriminalteknikere bistår

Seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Hallingdal, Kari Møllerplass forteller at det foreløpig ikke er så mye det vet om brannen.

– Det er iverksatt både taktisk og teknisk etterforskning, og det er besluttet obduksjon av avdøde. Vi har bedt om kriminalteknisk bistand og vi jobber med å varsle pårørende til avdøde, forteller Møllerplass.

– Har den døde og personen som overlevde en relasjon?

– Per nå ønsker jeg ikke å komme så mye inn på det fordi vi ikke har fått varslet pårørende, sier Møllerplass.

Hun forteller videre at det er for altfor tidlig å si noe om noe kriminelt har skjedd, men at politiet holder alle hypoteser åpne.

Politiet har en formening om hvem den døde er, men det er for tidlig å si noe helt sikkert.

Kommunens kriseteam varslet

Politiet har snakket med personen som reddet seg ut.

Vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell, ifølge Møllerplass.

Sorg- og kriseteamet i Nesbyen kommune er også koblet inn.