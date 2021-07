Eksplosjon av svensker som søker norsk statsborgerskap: – Bare fordeler

– Jeg har drevet og køddet med vennene mine om at jeg skal få meg bunad, sier Eriksson.

Nå skal hun stille seg i en lang kø av søkere.

27-åringen er en av flere tusen svensker som ønsker både norsk og svensk pass.

Siden det ble mulig å søke dobbelt statsborgerskap i januar 2020 har antall søkere fra söta bror eksplodert.

Over 80.000 mennesker har søkt om norsk statsborgerskap siden lovendringen. Nesten 10 prosent er svensker.

Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Mellom januar 2020 og juni 2021 søkte 8173 svensker om norsk statsborgerskap. Til sammenligning søkte kun 261 året før.

Det bor rundt 35.000 svensker i Norge.

Øystein Tonstad Leknes er enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI.

– Svensker utgjør den største søkergruppen. Det er en kjempestor endring.

Det sier Øystein Tonstad Leknes, enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI.

– Mange hadde nok ventet lenge på lovendringen, sier han.

Hvis du er nordisk borger, over 18 år og har bodd her i sju år, kan du melde statsborgerskap i stedet for å søke.

Flere fordeler

Eriksson jobber som pedagogisk leder og har bodd i Oslo i snart syv år. Hun er en av rundt 10.000 svensker i hovedstaden.

Nå gleder hun seg til å bli «svorsk».

– Det er bare fordeler å ha begge deler, sier Eriksson. Hun kommer fra tettstedet Arvika i Sverige, ikke langt fra den norske grensen. Med både norsk og svensk pass i baklomma er det mye i livet hennes som blir enklere.

– Jeg tok bacheloren min her i Oslo. Siden jeg ikke er norsk statsborger var det flere krav jeg måtte innfri for å få støtte fra Lånekassen.

Samtidig gir det svenske passet andre fordeler. For eksempel er medlemskapet i EU viktig for Eriksson.

Hun sier det svenske passet gir henne mer bevegelighet i EU. Da kan hun jobbe, bo eller reise dit hun vil.

– Alt det er mye enklere når du er med i EU.

Likevel er det en ting hun er tydelig på. Selv med to pass, er det et land som gjelder under Eurovision:

Det er Sverige! Anna Eriksson

Vil ha stemmerett

Svenske Fredrik Laving (34) har bodd i Norge i 12 år.

Han skal søke om norsk statsborgerskap fordi han vil stemme i stortingsvalget. Men ikke på bekostningen av stemmeretten i Sverige.

Fredrik Laving vil ha stemmerett i Norge.

Laving sier også at Sveriges EU-medlemskap er viktig for han.

– Norge er landet jeg bor i. Samtidig vil jeg ikke gi opp det svenske passet som medfører EU-medlemskap.

Svensk identitet

Tonstad Leknes har snakket med flere nye borgere.

– De har fortalt meg at de synes det er godt å kunne beholde sin svenske identitet, og samtidig føle seg enda mer inkludert i Norge med et norsk pass, sier han og legger til:

– Det er veldig hyggelig med nye norske borgere.

NRK forklarer Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap? Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap. Kilde: UDI Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du miste dette statsborgerskapet når du blir norsk. Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade. Nordiske borgere over 18 år som har bodd i Norge i sju år, trenger ikke søke. Det holder å melde norsk statsborgerskap.

Lang ventetid

– Dessverre er virkeligheten slik at mange må vente mye lenger enn vi skulle ønske, sier Tonstad Leknes.

UDI sier de lange ventetidene først og fremst skyldes den enorme økningen i antall søknader.

Men pandemien har også spilt en rolle. Blant annet ved at oppmøtekontorer til tider har vært stengt på grunn av smitteverntiltak.

UDI har styrket bemanningen for å øke kapasiteten. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

For å sikre at søkere er hvem de sier at de er, må alle møte opp hos politiet.

Både UDI og flere politidistrikt har styrket bemanningen for å øke kapasiteten.

– Vi har fortsatt mange som venter på svar fra oss, sier han.

De fleste søknadene blir behandlet innen 12 måneder. For noen vil det ta lengre tid. For andre kortere.

– Vi er klar over at mange har forventninger om raskt å kunne bli fullverdig norsk borger.