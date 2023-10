Disse fire er siktet for Jonas-drapet

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august.

Etter å ha saumfart åstedet og gransket tekniske og digitale spor, samt gjennomført flere titalls avhør, gikk politiet til den første pågripelsen i saken nøyaktig fire uker etter drapet.

Siden har politiet pågrepet og siktet ytterligere tre menn.

Kort fortalt er det disse fire mennene politiet så langt mener å ha knyttet til saken:

Noresund-mann (32) Status: Pågrepet i Noresund 30. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Tidligere dømt for blant annet vold og salg av dopingmidler. Hovedteorien til politiet skal være at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger. Hønefoss-mann (32) Status: Pågrepet tirsdag 26. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han var en bekjent av drapsofferet. Mannen ble innkalt til vitneavhør hos politiet og ble pågrepet under avhørt. 32-åringen er tidligere dømt i flere straffesaker, inkludert vold mot en politibetjent. Elverum-mann (30) Status: Pågrepet 20. september i Elverum. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i to uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Rena-mann (28) Status: Pågrepet på Rena 14. september. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av «tidligere erfaringer med politiet» ikke har tillit til dem.

Dømt i samme sak

Den første politiet pågrep i saken, 28-åringen fra Rena, har ikke villet la seg avhøre i saken. Advokat Ellen Tvedt Jorem har uttalt at han har valgt å benytte seg av retten til å ikke forklare seg til politiet, på grunn av dårligere erfaringer med etaten tidligere.

Politiet har ikke ønsket å si noe om hva som har knyttet de fire siktede til saken. NRK vet at noen av de siktede har kjent eller kjent til hverandre, men detaljerte opplysninger om alle relasjonene er foreløpig uklart.

Alle de siktede er tidligere domfelt, i ulik alvorlighetsgrad. Noen av sakene ligger også langt tilbake i tid.

De to som først ble pågrepet og siktet er tidligere dømt i samme sak. De skal også ha kjøpt bil av hverandre kort tid før drapet. Denne bilen skal nå være hos politiet.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved en avsidesliggende skogsvei nord for Hønefoss. Foto: Øistein Solli / NRK

Hovedteoriene

Ifølge NRKs opplysninger jobber politiets etterforskere ut fra en teori om at 32-åringen som ble pågrepet i Noresund lørdag kveld er hovedmannen i saken, og at han skal ha bestilt flere angrep mot Jonas Henriksen.

I tida før drapet fortalte Henriksen om tilfeller av vold, trusler og hærverk.

Én av teoriene til politiet er at sjalusi kan være et motiv, og at en hendelse for noen år siden gjorde 32-åringen sjalu og rasende på drapsofferet. Verken politiadvokat Tine Henriksen eller forsvarer Jon Anders Hasle ønsker å kommentere NRKs opplysninger.

– Vi har bare hatt en innledende prat med vår klient og kan ikke gå inn i noen detaljer. Det er altfor tidlig å konkludere med noe som helst. Politiet har sikkert noen hypoteser, men alt er bare på hypotesestadiet, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

NRK har snakket med en nær bekjent av den siktede Noresund-mannen. I løpet av de snart seks ukene som har gått siden drapet, har de ikke merket noe annerledes med 32-åringen.

– Vi er veldig overrasket over det som har skjedd. Vi har mye kontakt, så det her er veldig rart. Jeg har ikke merket noe på ham i det hele tatt, og har heller aldri hørt noe snakk om Jonas. Mitt inntrykk er at han er snill og hjelpsom, og jeg har ingenting negativt å si om han, sier den bekjente mannen.

Lurt til hytta?

Selv om politiet mener å ha fått på plass flere av brikkene i puslespillet, er bildet langt fra klart. Tine Henriksen sier at de ikke kan utelukke flere pågripelser.

Jonas Henriksen ble funnet drept i sin egen bil, som sto halvveis ned i grøfta på en grusvei i et avsidesliggende hytteområde fem mil nord for Hønefoss.

Det er ukjent hva han gjorde der, men en tidlig polititeori er at han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

Politiet mener den teorien er styrket.