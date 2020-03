Diskuterer om skolene i Oslo må stenge

Det er satt ned en sentral kriseledelse i Oslo for å håndtere spredningen av koronaviruset videre. Beredskapsnivået i hovedstaden er også justert opp til nivå tre.

Kriseledelsen møtes jevnlig hver eneste dag fremover for å diskutere situasjonen.

Torsdag morgen møttes de for å diskutere om skolene i Oslo bør stenge på grunn av koronaviruset eller ikke. Ledelsen ble ikke enige i dag tidlig og trenger mer tid.

Trolig vil en avgjørelse komme i løpet av dagen.

– Foreløpig er status for skolene den samme som i går, men det gjøres forløpende vurderinger. Trolig blir det er pressetreff i ettermiddag, sier pressekontakt Hanne Gjørtz til NRK klokken 09.45 torsdag formiddag.

– Vi må komme tilbake med en beslutning senere i dag.

Støre: – Det skjer jo i Oslo

Arbeiderpartileder, Jonas Gahr Støre, gjestet Politisk kvarter i P2 dag tidlig. Der sa han blant annet følgende da han fikk spørsmål om skolene burde stenge:

– Vel, det skjer jo nå tydeligvis i Oslo, ser jeg, i deler av skolene.

– Dette viruset er nå løs. Det kommer til å vokse dersom det ikke settes inn kraftige tiltak som skaper mindre sosial kontakt mellom mennesker.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre etterlyser en konkret plan for å sikre at koronaviruset ikke sprer seg. Foto: Skjermdump / NRK

Små barn kan ikke være alene hjemme

Avgjørelsen om Oslos skoler og barnehager skal stenge er altså ennå ikke avgjort.

– Jeg understreker at dette er en situasjon i rask utvikling. Dette kan endre seg i løpet av kort tid, sier Dag Hovdhaugen, assisterende direktør og beredskapsleder i Utdanningsetaten.

Han sier de blant annet diskuterer hvor gamle skolebarn må være for å eventuelt være alene hjemme. Det gjelder særlig foreldre som har barn fra 5. klasse og nedover.

– Da må foreldrene hjem og passe barna. Det får store samfunnsmessige konsekvenser der du kan oppleve at helsepersonell og andre nøkkelpersoner må gå hjem fra jobb å passe egne barn.

– Det er klart at det er noe vi må ta med i betraktningen, sier Hovdhaugen.

Dag Hovdhaugen er assisterende direktør og beredskapsleder i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Foto: Gøril Furu / NRK

– Ikke sikkert alle skoler må stenge

Danske myndigheter har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges i to uker. Antallet virussmittede i landet er mer enn tidoblet på to dager.

Her hjemme er totalt 621 personer bekreftet smittet torsdag morgen

– Hvorfor gjør dere ikke bare det samme her hjemme?

– Jeg sier ikke at vi ikke kan komme til en situasjon hvor dette skjer snart. Det er ikke sikkert vi snakker om stenging av alle skoler. Man kunne tenke seg mellomalternativer. For eksempel at ikke alle går på skole hver dag eller at enkelte trinn sendes hjem.

Mange har det siste døgnet reagert på at skolene i Norge ikke stenger.

Det har vært et stort engasjement i sosiale medier og underskriftskampanjer hvor folk krever at lignende tiltak innføres her.

– Vi tar absolutt folk på alvor. Men vi må understreke viktigheten av helsefaglige råd og helsemyndighetenes rolle i dette.

– For store konsekvenser

Onsdag ble det ikke avgjort om skoler og barnehager skulle stenge slik enkelte andre land har gjort.

– Rådet fra helsemyndighetene er at det ikke bør gjøres på nåværende tidspunkt. Vi vurderer at det foreløpig ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn borte fra skole og barnehage – og at konsekvensene av det er for store.

Det sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Samtidig innrømmer hun at viruset trolig sprer seg på skolene.

Thorkildsen viste til rådene hun har fått fra helsemyndighetene om at konsekvensene vil være så store at det ikke lot seg forsvare.

– Vi må huske på at det er veldig mange som jobber i helsevesenet, i politiet, innenfor nøkkelfunksjoner i samfunnet, som er foreldre til barn som går i barnehage og på skole, sa Thorkildsen.