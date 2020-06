– De ansatte hadde rett hele tiden, og jeg er glad vi nå har en rapport som viser det, sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold.

Høsten 2015 åpnet landets mest moderne sykehus utenfor Sarpsborg. Mer enn seks milliarder kroner var brukt.

Men allerede før åpningen var mange av de ansatte bekymret for at 89.000 kvadratmeter ikke var nok.

De fikk raskt mer vann på mølla.

Tusenvis av korridorpasienter

Sykehuset ble nemlig raskt tvunget til å legge flere pasienter på rommene som var bygget som enkeltrom. I tillegg havnet mange på gangen.

I 2017 var det 3800 korridorpasienter. Året etter var det 4500, skrev Aftenposten.

En privat aktør bygger nå et stort administrasjonsbygg der sykehuset skal leie kontorplasser. Det er også besluttet å utvide akuttmottaket.

Nå viser det seg at heller ikke dette er nok.

I en nesten 700 sider lang rapport skrevet av Sykehusbygg, kommer det frem at det blant annet er behov for 60 nye sengeplasser.

Sykehusdirektøren vedgår at det var for ambisiøst å planlegge med en dekningsgrad på 90 slik man gjorde.

Sykehusdirektør Hege Gjessing. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Vi har nå fått en enighet om at det er mangel på senger. Det kan gå ut over pasientbehandlingen, og det går ut over de ansatte som får det travlere, sier hun.

Sykehusdirektøren skal nå lage en plan for hvordan kapasiteten kan utvides. Det kan ende både med nybygging eller en betydelig omdisponering.

– Alt er blitt mini

Det blir godt mottatt av de ansatte. For dem er rapporten som nå har kommet en bekreftelse på noe de lenge har påpekt.

– Det er en ærlig rapport som ikke pynter på virkeligheten. Sykehuset er så trangt at det verken fungerer for ansatte eller pasienter, sier foretakstillitsvalgt Britt Fritzman i legeforeningen.

Det er allerede bestemt at akuttmottaket skal utvides. Fritzman mener at det er behov for utvidelse også på andre avdelinger, og håper bevilgende myndigheter nå ser det samme.

– Sykehuset er minst 20 prosent for lite. Alt er minimalt, og det er trangt overalt. Det gjør driften mindre effektiv, sliter på de ansatte og gir dårligere pasientbehandling, sier hun.

Kong Harald åpnet sykehuset høsten 2015. Allerede før dette hadde de ansatte mistanke om at det ville bli for trangt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tror det er mye å lære

Etter åpningen mente helseminister Bent Høie (H) at sykehuset Østfold kunne være et foregangssykehus som Norge kunne lære av ved senere sykehusutbygginger.

Etterpå har han mange ganger måtte svare på spørsmål om størrelsen. I 2018 støttet han forslaget om å gjøre en grundig evaluering av nettopp dette.

Nå er nettopp en slik rapport kommet, og sykehusdirektør Gjessing tror andre kan lære mye av den.

– Det skulle være 90 prosent belegg, men nå er tallet satt til 85 prosent. Det skal ikke være så fullt. Man skal ha åpent noe færre dager. Det er viktig og bra, sier hun.