I april direktesende ein mann i 60-åra frå ei drukningsulukke ved Vaterlandsbrua i Oslo på TikTok.

Politiet forsøkte å gjenopplive ein mann som hadde falt i vatnet.

Han vart erklært død på staden.

Så fekk politiets nettpatrulje fleire tips om direktestrøyminga.

No har mannen som stod bak den fått 12.500 kroner i bot.

Han har enda ikkje vedteke førelegget.

Kan få store konsekvensar

– Politiet ser alvorleg på saker som dette, seier politiadvokat Karianne Kybo Nesland.

For det er ulovleg å dele video, bilete eller lyd av nokon som held til i ein sårbar eller utsett situasjon.

Gjer ein det kan ein dømmast etter straffeloven §267a.

Det er den same paragrafen som brukast for deling av for eksempel seksualisert innhald eller valdsvideoar.

Det er ulovleg å dele video, bilete eller lydopptak av personar i sårbare eller utsette situasjonar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ifølge politiet kan slike delingar få store konsekvensar for dei som blir filma, eller deira pårørande. Det kan og vere belastande å sjå slik innhald ufrivillig.

– Politiet er derfor tilfreds med at det i denne saka blei ilagt eit førelegg, sjølv om det enda ikkje er vedtatt, seier Nesland.

Får ofte tips om likande videoar

Politiet har ikkje tal på eller oversikt over kor utbreitt filming eller direktestrøyming av slike hendingar er.

– Men politiet får generelt ofte tips om deling av bilete og videoar av vald, seksualisert materiale eller andre uønskte hendingar. Det er vanskeleg å seie noko om kvifor folk deler sånt, seier Nesland.

Politiadvokat Karianne Kybo Nesland seier politiet ser alvorleg på saker som dette. Foto: Tarjei Mo Batalden / NRK

Dersom du får delt slike bilete eller videoar av deg sjølv, har Nesland desse råda til kva du bør gjere: