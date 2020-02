– Vi er nok i nærheten av en pandemi. Så vet jeg ikke om det ligger en uke eller to frem i tid, eller om tiltakene som settes i gang er i stand til å drive dette tilbake, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

I går ble det første tilfellet av koronaviruset bekreftet i Norge. Nå forbereder norske myndigheter seg på de samme drastiske tiltakene som vi har sett i Kina, Japan og Italia.

Helsedirektør Svein Guldvog håper at håndvask og hostehygiene klarer å holde koronasmitten på et tilstrekkelig lavt nivå. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

I 2014 ble det laget en nasjonal beredskapsplan for hvordan Norge skal kunne håndtere en pandemisk influensa. Der listes det opp en rekke tiltak kommunene kan sette i gang.

Vedta forbud mot møter og sammenkomster

Stenge barnehager og skoler

Stenge butikker

Stenge hoteller og flyplasser

Stenge bedrifter og arbeidsplasser

Begrense aktiviteten

Stanse eller begrense transport

Isolere personer i geografisk avgrensede områder

Guldvog sier at de er forberedt på å sette inn tiltak hvis mange blir smittet, men at terskelen er høy.

– Det vil bare iverksettes i helt spesielle tilfeller hvor liv og helse står på spill, sier han.

Les også: Personer i minst åtte fylker over hele Norge er pålagt å holde seg hjemme

Deltidsansatte i fulltid

Helsedirektoratet har bedt alle landets fylkesmenn sørge for alle kommunene i landet har oppdaterte smittevernsplaner. Sarpsborg kommune i Østfold er en av dem som har lagt planer for hvordan de skal takle mange syke i kommunen.

– Vi har planer for hvordan vi skal mobilisere ressursene hvis det blir behov. Et tiltak er å øke deltidssstillinger, et annet tiltak er å utvide arbeidstiden for heltidsansatte, eller å omdisponere folk fra et sted til et annet, sier kommuneoverlege Karianne J. Bergmann i Sarpsborg kommune.

Ifølge helsepersonelloven kan norske kommuner:

Pålegge sykepleiere og leger å jobbe 12-timersdager

Pålegge arbeidsplikt på helsepersonell som bor i kommunen, selv om de ikke er i aktiv tjeneste.

Rekruttere pensjonert helsepersonell

La uautorisert helsepersonell og medisinstudenter uten lisens hjelpe til

Norske kommuner kan kalle inn helsepersonell under utdanning for å hjelpe til under en pandemi. Foto: Heiko Junge/Scanpix

– Best å kalle inn unge

Ifølge helsedirektør Guldvog vil det være best å først kalle inn nyutdannede og de som er under utdanning.

– Vi kan også kalle inn pensjonister, men i og med at det ser ut til at viruset har større alvorlighetsgrad for de eldre, vil vi nok aller mest se i retning av de yngre aldersgruppene, sier han.

Guldvog sier at de må forberede seg på en situasjon hvor 25 prosent av Norges befolkning blir smittet.

– Men det er ikke det samme som at jeg tror vi kommer i den situasjonen. Jeg håper vi gjennom de generelle tiltakene med håndvask og hostehygiene og så videre klarer å holde dette på et tilstrekkelig lavt nivå, sier han.