– Det er litt sånn «wow» å komme opp her, sier Omar Samy Gamal. Kulturbyråden ser utover nedlagte Huken pukkverk i Groruddalen. Han er gira.

For nå skal han finne Oslos nye konsertsted:

Hvor er det vi skal se de største artistene i framtida? Alternativ 1: På Huken i Groruddalen har det vært steinbrudd og industri. Alternativ 2: Stubberudmyra ligger på Furuset rett ved E6. Her spilles det fotball og cricket.

Gamal liker stemningen på det gamle steinknuseverket på Huken.

– Dette stedet kan romme mange mennesker og det er ikke så nært naboer. Nå skal vi se på sikkerhet, fremkommelighet og logistikk.

«WOW»: Byråden ser for seg at det gamle pukkverket kan trekke store navn til Oslo. Foto: Erlend Dalhaug Daae / Erlend Dalhaug Daae

Få alternativer

Når The Rolling Stones snart ruller ut på turné i Europa kommer de ikke til Oslo. De drar til Stockholm. Til en flerbrukshall som tar 65 000 publikummere.

Det kan ikke Oslo kommune matche i dag.

I fjor ble det kjent at Valle Hovin skrotes som konsertarena. Der blir det kun idrett og ingen mulighet for å se store artister.

Voldsløkka kan ta imot 50 000 mennesker på konsert, men bare to ganger i året. Og etter noen dårlige erfaringer med gressplenen er også Frognerparken uaktuell. Tøyenparken er for liten for 40.000 mennesker.

Så hvorfor har ikke Oslo kommune kommet opp med stor utearena før?

– Det er jo det vi jobber med nå. Vi fikk jo et spark i ræva da Valle Hovin etter hvert ble vurdert som umulig for konserter. Vi har satt inn et ekstra gir nå, sier kulturbyråden.

På veien har kommunen blant annet vært innom Grønmo avfallsdeponi, Vallefeltet til Vålerenga fotball og Rådhusplassen. Men her ble utfordringene for store.

Hvis det skulle dukke opp flere sterke kandidater i tillegg til de som utredes nå, er kommunen åpen for det.

Konsertarrangørene er forsiktige optimister

Festivalsjef i Live Nation, Martin Nielsen, savner en stor scene i Oslo.

– Det er fantastisk at vi kommer videre og begynner å utrede alternativer, sier han.

UTÅLMODIG: Martin Nielsen i Live Nation skulle ønske arbeidet med en stor scene i Oslo gikk fortere. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Han har trua på at både Huken og Stubberudmyra kan bli bra. Men:

– Jeg trenger en del svar på hvordan du skal få 40 000 mennesker dit og hjem, det er jo i yttergrensen av Oslo. Der må man virkelig gjøre en jobb.

Peer Osmundsvaag i All Things Live tror Huken har den magiske atmosfæren som et konsertsted trenger.

– God kapasitet, og at det ikke er naboproblematikk, er glimrende for oss. Men hvordan det egentlig blir, vet man ikke før man har prøvd det.

Tenker fortsatt på Valle Hovin

Konkurrentene Osmundsvaag og Nielsen er enige om at kommunen forspilte en gylden mulighet da Valle Hovin ble droppet som fremtidig konsertarena. De påpeker at andre byer i Europa fikser flerbruk av stadioner.

GAMLE MINNER: Fikk du ikke sett Rolling Stones på Valle Hovin? Det kommer ikke flere sjanser her. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg må si det var litt klønete, sier Osmundsvaag om kommunens håndtering av saken.

Byråden svarer at han er mest opptatt av å tenke fremover. Sammen med konsertarrangørene.

Hvor vil du ha Oslos nye arena? Huken pukkverk i Groruddalen Stubberudmyra på Furuset Vis resultat

Kommer Jay-Z?

Ifølge Gamal vil utredningen på Huken og Stubberudmyra være ferdig i løpet av året.

Men før vi begynner å glede oss til en gigakonsert i Groruddalen i nærmeste framtid, heller Martin Nielsen litt kaldt vann i årene på oss.

SER MULIGHETER: Planen er å lage scener som kan tas opp og ned, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) foran inngangsporten til Huken. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Om utredningen tar altfor lang tid, kommer det til å gå ytterligere noen år før vi kan legge det frem for artistene. Jeg kan ikke booke verdens største stjerner til en scene som kanskje står klar i 2024.

Det er med andre ord fortsatt et stykke fram før Huken og Stubberudmyra kan koke med folk og musikk.

Gamal drømmer om Jay-Z. Kanskje med Beyoncé.