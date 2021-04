Håper Oslo-åpningen kan begynne: – Litt mer frihet hadde vært digg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg håper på en liten gjenåpning. Jeg skjønner at det kanskje ikke er mulig. Men i hvert fall at vi får ha flere på besøk enn to, sier Ubachi Nosu.

Hun er med venninnen Jocelyne Rashide på Mathallen i Oslo. Og de to håper at de snart kan møte flere venner. Og at uteserveringene kan åpne.

– Jeg har bursdag i sommer, og håper å få feira med vennene mine. Jeg kunne jo ikke det i fjor. Litt mer frihet hadde vært digg, sier Rashide.

– Jeg vil at koronaen skal gå vekk, men jeg vil også kunne leve litt! Nå som jeg er ung og i mine beste år.

Klokken 16 tirsdag blir det pressekonferanse om koronatiltakene i Oslo.

Men få NRK snakker med i byen tror det blir store lettelser.

Håper butikker åpner

Kristin Røssjordet fra Bærum er ofte i Oslo, blant annet fordi hun har frisør der. Hun håper butikkene åpner.

Kristin Røssjordet tenker på butikkeierne i Oslo som mister levebrødet, og håper butikkene kan åpne. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Jeg håper inderlig at butikkene får lov til å åpne igjen. Og at folk ikke tar helt av. At de tar det litt forsiktig. Jeg unner alle å få handlet, men de må ikke overdrive, sier hun.

– Må være forsiktige

Xhevedt Badivaku håper det blir noen lettelser, og er forsiktig optimist. Smittetallene i byen går riktig vei. Han håper også butikker og restauranter kan åpne.

Men samtidig mener han det er viktig å være forsiktig med gjenåpningen. Erfaringen fra andre land viser at det kan føre til ny smittebølge.

– Det viktigste er at korona blir bekjempet, sier han.

Xhevedt Badivaku mener det er viktig å være restriktiv med gjenåpningen. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Ikke glem ungdommen

Celine Charlotte Marita Evjen håper byrådet tenker på de unge når de skal legge fram tiltak i dag.

– Det virker som at når de sier barn og unge så mener de bare barn, sier hun.

Hun påpeker at de fleste voksne har en ganske stabil hverdag, tross hjemmekontor og at en del er permittert. For ungdom som går på videregående skole er situasjonen veldig ustabil og reglene endres hele tiden, syns hun.

Celine Charlotte Marita Evjen ber byrådet tenke på de unge. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Det er mye forskning som viser at det er unge som har det vanskelig nå. Jeg håper de tenker litt mer på det.

Også Røssjordet tenker på barnebarna sine og at mange barn og unge sliter.

– Jeg håper ingen har tatt for mye skade av denne perioden.

Håper på barnas 17. mai

Sara Van der Laan er mest opptatt av nasjonaldagen. Hun håper det kan bli en feiring - for barnas skyld.

– Det jeg tenker mest på er 17. mai og datteren min som går i førsteklasse. Jeg håper det er mulig å gjøre noe ute, med klassen eller kohorten – at vi får gjort noe for barna.

Sara Van der Laan håper det blir mulig å feire 17. mai. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Hun lever godt med både klikk-og-hent og strenge tiltak. Det er bedre å vente for lenge enn å åpne for tidlig, syns hun.

– Vi er dem i Norge som har hatt det tøffest lengst, så selvfølgelig vil jeg også ta en utepils. Men ikke for enhver pris.

– Klarer litt til

Jostein Haugland håper butikkene åpner.

– Den siste måneden har du ikke engang fått kjøpt sokker uten å bestille på nettet, sier han lattermildt.

Han tror byens befolkning begynner å bli grundig lei av koronatiltakene. Men han er likevel forberedt på at det trolig ikke blir noe særlig lettelser tirsdag.

– Ekspertene får avgjøre når vi bør åpne. Så får vi bare vente om det er det som må til. Vi har holdt ut lenge, så vi klarer litt til, sier Haugland.

Jostein Haugland tror oslofolket klarer å holde ut litt til. Men han begynner å bli lei. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

