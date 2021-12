Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«I wanna go home for christmas», synger Maria Mena i en av våre mest populære julesanger.

Og det er nok mange bekymret for om de kan, med mye omikron-smitte og stadig nye restriksjoner.

– Vi tror det vil være mulig å reise hjem til jul som normalt, sier Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han er assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Det er nemlig ikke innført noen restriksjoner innenlands.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi tror at reiser kan gjennomføres med liten smitterisiko hvis man planlegger godt.

Han forklarer at det å reise hjem til jul i utgangspunktet ikke betyr så veldig mange flere kontakter, enn det å ta bussen eller gå på butikken i hverdagen.

Det viktigste er at man er frisk når man reiser og følger de gjeldende smittevernrådene.

– Vi ønsker ikke at noen skal bli sittende hjemme alene, sier Nakstad.

Utenlandsstudenter likevel bekymret

Kommer du fra utlandet og er fullvaksinert, må du ta en test innen 24 timer etter at du kommer til Norge.

Om du ikke er fullvaksinert eller har gyldig koronapass, er det andre regler. De kan du finne her.

En som er litt nervøs før den planlagte hjemreisen er Balder Elias Myhr (21).

Han studerer i London. Og har allerede bestilt flybilletter hjem til Oslo.

– Det skal bli godt med en norsk jul, sier han.

Sånn som reglene er nå, så skal det gå helt fint for 21 åringen. Men fordi han nylig har hatt korona, er han litt bekymret for at reglene skal endres.

Dersom det for eksempel skulle komme et krav om pcr-test 24 timer før man kommer til Norge, har han et problem.

– For da vil det at jeg akkurat har hatt korona, gi utslag på testen.

Nå forsøker han å skaffe seg et bevis på at han har vært syk. Så han eventuelt slipper å tilbringe jula i karantene på gutterommet hjemme.

Sofie Lauritzen og Balder Myhr vil begge hjem til Norge i jula. Foto: Privat

Juleferien er motivasjon

Også 19 år gamle Sofie Lauritzen er bekymret for at reglene skal strammes inn. Hun har flybilletter hjem fra London 18. desember.

Men skulle noe endres, er hun og moren klare til å booke om billetten på kort tid. Hun studerer musikal ved skolen ArtsEd, og skal hjem for å jobbe med en revy.

– Jeg vil hjem!

Tanken på juleferie hjemme i Tromsø har nemlig vært en god motivasjon den siste tiden.

– Det er første gang jeg bor hjemmefra. Og det er harde studier. Så jula har vært min motivasjon. Det er sårt når den står på spill, sier hun.

Hun sier mange av de norske studentene i London er bekymret for det samme.

– Reis tidlig hjem, om du kan!

Både Vy, Norwegian og SAS sier at de kjører og flyr de rutene som er satt opp før jul som normalt. De vil altså ikke redusere antallet mennesker om bord.

– Med munnbind kan man sitte normalt ved siden av hverandre, sier Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Rådet fra assisterende helsedirektør er å planlegge tidlig hjemreise, om man har muligheten til det.

– Det er akkurat som i fjor viktig å spre reiseaktiviteten mest mulig. Da blir det mindre trengsel, sier Nakstad.

– Hva vil dere si til de som nå er veldig usikre på hva de skal gjøre?

– Vi kommer til å gi flere konkrete råd om dette før jul, slik at det blir enklest mulig for folk å planlegge og gjennomføre en fin jul.