– Det er veldig kult å få vært med på det. Treet skal jo til selveste London, sier Lilly Slettevold.

Tradisjons tro ble årets Londongran felt i Sørkedalen i Oslo fredag.

Det ble sunget julesanger og holdt taler, med gjester langveis fra til stede. Tre skoleklasser fikk være med da grana skulle felles.

Årets Londongran er 19 meter høyt og skal fraktes til London med skipet DFDS. Foto: Ellinor Hopen / NRK

Lang tradisjon

Den årlige førjulstradisjonen startet helt tilbake i 1947.

Bakgrunnen var et ønske om vise takknemlighet for støtten Norge fikk fra Storbritannia under andre verdenskrig.

Ordfører Anne Lindboe (H) mener symbolikken er like viktig som for 76 år siden.

– Over tid har gaven også utviklet seg til å representere mer enn bare takknemlighet; vennskap mellom byer, fred og solidaritet. Slike tradisjoner er viktig å holde fast ved i en ellers ustabil tid, sier hun.

Også bydelsordfører i Westminster Patricia McAllister var med da treet ble felt.

– Jeg syns treet er helt nydelig. Jeg er så stolt og glad for å være her, sier McAllister.

Ordfører Anne Lindboe og bydelsordfører Patricia McAllister startet fellingen av treet. Foto: Ellinor Hopen / NRK

Kritikken stilnet

Flere ganger har treet fått kritikk for å være for stygt. Særlig i 2021 fikk julegrana gjennomgå på sosiale medier.

I fjor stilnet mye av kritikken da lysene ble tent. Da hadde det blitt det innført tiltak for å hindre at treet ble skadet på veien.

– Det er mange transportetapper, så treet får litt juling underveis, sier seksjonsleder for Nordmarka Knut Johansson.

Seksjonsleder for Nordmarka Knut Johansson skal passe på at ting går riktig for seg når treet fraktes. Foto: Ellinor Hopen / NRK

Derfor blir tiltakene også gjennomført i år.

– Det kommer til å knekke greiner, så vi sender med noen ekstra som kan settes på plass når det kommer fram, sier Johansson.

Tror britene blir fornøyde

Nå starter julegranas ferd til Trafalgar Square i London. Det skal fraktes med skipet DFDS.

Lilly Slettevold er fornøyd med årets tre. Foto: Bård Nafstad / NRK

Slettevold tror britene blir svært fornøyde med det 19 meter høyet treet.

– Det ser bra ut og kommer til å passe bra i London, sier hun.

Ludvig Tjønneland er enig.

– Jeg syns det er ganske fint og det er bra høyde på det. Så jeg håper de blir glade for det, sier han.