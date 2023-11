Derfor er folk så opptatt av hvilken side de sover på

«Noen har sovet i senga mi!» sa bjørnemammaen i eventyret «Gullhår og de tre bjørnene».

Dette er sjelden et problem i den virkelige verden, men for noen er det helt avgjørende å få sove på «riktig» side av senga, uavhengig av flytting og ny bolig – eller på hotellovernattinger.

– Det blir en vane, og så fester det seg, og du tar det kanskje med deg hele livet, sier hjerneforsker og lege ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, Marte Roa Syvertsen.

Trygg på én side

De siste ukene har flere medier henvist til en britisk undersøkelse, laget av en sengeprodusent, som visstnok dokumenterer at folk flest foretrekker venstre side av senga, sett fra fotenden.

Ifølge undersøkelsen er de personene mer positivt innstilt til livet.

– Jeg tror ikke det har noe å si og fikk lyst til å finlese den studien. Det finnes mange slags typer forskning, og du kan jo nesten bevise hva som helst. Det er litt vanskelig å forstå sammenhengen her, sier Syvertsen.

Likevel:

– Plassering i senga kan selvfølgelig, med tanke på vanene dine, spille inn på hvor godt du sover. Og det kan gå utover søvnkvaliteten og da også humøret, hvis du ikke får søvn.

– Hvilken side sover du på?

– Høyre side.

Bekymringer

I en like uhøytidelig undersøkelse NRK gjorde med lytterne, svarte over halvparten at de foretrekker venstre side. Hvis det er representativt, sover dermed mange på en uønsket side i parforholdet.

Søvn er et evig tema, både i forskningen og i familier landet rundt. De siste åra har det blitt et spesielt fokus på at unge voksne sover for lite. I en fersk undersøkelse svarte 6 av 10 at bekymringer, tanker og mobilen holder dem våkne om kvelden.

Søvn er viktig for både fysisk og psykisk helse. Søvnproblemer er en av de vanligste helseplagene i befolkningen, ifølge Helsedirektoratet.

Barn i skolealder trenger 9-11 timer søvn, mens de fleste voksne trenger 7-8 timer for å føle seg uthvilt. Hvis du våkner uthvilt og ikke blir trøtt på ettermiddagen, sover du trolig nok.

NRK forklarer Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Stabil døgnrytme Hvis du klarer å stå opp og legge deg til omtrent samme tid hver dag, også i helgene, vil det hjelpe på døgnrytmen og søvnmønsteret ditt. Det er bra med en god dose dagslys om morgenen, og minst mulig skjermtid før legging. Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Spar på trøttheten Hvis du sover på ettermiddagen, blir søvnbehovet mindre på kvelden, noe som kan gjøre det vanskelig å sovne for natta. Har du behov for en ettermiddagslur, bør den ikke være lenger enn 20 minutter. Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Koffein-faren Du bør unngå kaffe, te, cola og koffeinholdige energidrikker på ettermiddagen og kvelden hvis du har problemer med å sovne. Kroppen bruker mange timer på å bryte ned koffein. Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Alkohol-faren Hvis du ikke legger deg på stigende rus, kan alkohol gjøre det lettere å sovne – men alkohol gir mer urolig søvn og gjør deg mindre uthvilt neste dag. Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Skjerm-skjerming Det kan være fristende å se på telefon eller PC på kvelden, men det er ikke så lurt om du sliter med å sovne. Mange skjermer har LED-lamper som gir et blått lys, som hemmer produksjonen av søvnhormonet melatonin. Skjermaktiviteter kan også aktivere hjernen. Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Fysisk aktivitet Ikke overraskende er fysisk aktivitet også bra for søvnen, men unngå hard trening de siste timene før leggetid. Hva bør jeg tenke på for å sove bedre? Kaldt og mørkt Soverommet bør være kjølig, stille og mørkt. Det skal helst ikke være mer enn 18 grader der. Kilde: Helsedirektoratet Forrige kort Neste kort

Rensing av hjernen ...

Marte Roa Syvertsen sier at det aller viktigste er å skaffe seg gode rutiner. Både med tanke på de siste timene av kvelden, samt klokkeslett for leggetid og når du skal stå opp.

– Er det noen sovestillinger som peker seg ut som bedre enn andre?

– Det må i så fall handle om muskler og skjellet, sånn at du for eksempel ikke ligger på nerver. Det er gjort nyere forskning på drenasje av cerebrospinalvæske, altså den væsken som omgir hjernen og er med på å rense hjernen for avfallsstoffer, men da blir det veldig detaljert, med tanke på at det skal være passasje for den.

– Ja, hvordan kan det lønne seg å sove, for å få drenert hjernen best mulig?

– En norsk studie har sett på dette med tanke på pusting, og at det kan ha noe å si. Men jeg tror kanskje vi skal fokusere mest på å bare slappe av. Lukke øynene og ta det med ro.