Derfor ble vikingskipet Europas beste skip

Skroget til vikingskipene var så myke at de føyde seg etter sjøen. For der man lenger sør saget til plankene, brukte man i Skandinavia øks for å kløyve dem ut. Det gjorde at man bevarte treets fiberretning og kunne lage svært tynne og sterke planker. Nyere forsøk har vist at det skal være mulig å stå og hoppe på en planke i spenn uten at den brekker.



Skipene ble laget av rå bord, som ikke stivnet før skipet var ferdig. Tøyeligheten ble dermed bevart, noe som var viktig for at ikke skipet skulle bryte sammen i tunge dønninger og storm.