«Anna» skal møte en fremmed hun kanskje skal ha barn med

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks «Anna», en 39 år gammel kvinne, skal møte en fremmed hun kanskje skal ha barn med gjennom en ny tjeneste kalt «Medforeldre».

• Tjenesten, som ble lansert i mars, har allerede hatt nesten 200 personer som har tatt kontakt for å finne en person de kan få barn med.

• Målet med tjenesten er å hjelpe mennesker å finne en medforelder for å oppdra et barn sammen, uten en romantisk forpliktelse.

• Tjenesten utfordrer ideen om den tradisjonelle kjernefamilien, og tilbyr en løsning for de som ønsker å ha barn, men ikke nødvendigvis i et tradisjonelt parforhold.

• Ifølge forsker Ingvill Stuvøy ved NTNU, står kjernefamilien sterkt som norm, men det er ikke uvanlig at folk får barn på tvers av parforhold.

– Det er en følelse der om at jeg har mer kjærlighet å gi, forteller 39-år gamle «Anna».

– Det er en følelse der om at jeg har mer kjærlighet å gi, forteller 39-år gamle «Anna».

Ikke så langt fra der hun står på Aker brygge i Oslo, høres barnelatter og skrik fra lekeplassen.

Anna er ikke hennes ekte navn.

Siden hun kun har fortalt noen få om det hun har tenkt til å gjøre, vil hun holdes anonym.

Vi treffer henne en uke før hun skal treffe en potensiell «medforelder» for første gang.

Et helt ukjent menneske, som hun har én ting til felles med.

Drømmen om et barn.

– Det er skummelt. Man er avhengig av at det blir en god match, sier hun.

Utfordrer kjernefamilien

Målet med møtet er å finne ut om de to passer sammen nok til å kunne oppdra et barn sammen.

Helt uten en romantisk forpliktelse.

Gjennom den nye tjenesten «Medforeldre», har «Anna» betalt for rådgivning og hjelp til å finne denne personen.

– I midten av 30-årene bør man, kanskje spesielt som kvinne som ønsker seg barn, ta noen aktive valg. Hvis ikke tar naturen valgene for deg, sier Landewall. Foto: Hallgeir Braastad – I midten av 30-årene bør man, kanskje spesielt som kvinne som ønsker seg barn, ta noen aktive valg. Hvis ikke tar naturen valgene for deg, sier Landewall. Foto: Hallgeir Braastad

Vi møter gründeren Linn Landewall på samtalerommet deres på Røa.

Siden hun lanserte tjenesten «Medforeldre» i mars, har nærmere 200 personer tatt kontakt for å finne en person de kan få barn med.

Hva er medforeldre? Ekspander/minimer faktaboks Medforeldre er en matching-og rådgivningstjeneste, som hjelper folk å finne ut om medforeldreskap passer for dem, og hva som vil være viktig for dem i en sånn type relasjon. De kartlegger blant annet verdier, holdninger, personlighet og deres ønsker knyttet til et potensielt medforeldreskap. Medforeldreteamet består av en familieterapeut, psykologer, en advokat og snart en fertilitetsrådgiver. Linn Landewall skriver følgende om hva det koster: «Pris på våre pakker ligger i dag på mellom 200,- til 3500,- pr måned. Innholdet i pakkene varierer for at man skal kunne velge det som passer best for seg og sin reise. Noen vil utforske konseptet litt på egen hånd først, mens andre er klare for personlig matching, støtte og rådgivning gjennom hele prosessen.»

– Ideen oppsto da jeg selv sto midt i et samlivsbrudd, forteller Linn.

Ønsket om barn var fortsatt like sterkt, men tanken om en vanlig kjernefamilie hadde raknet.

Så ble hun kjent med en familie som besto av to homofile pappaer og én mamma.

– Jeg hadde vurdert å skaffe barn alene, men jeg ville helst at barnet mitt skulle ha flere foreldre. Men hvor skulle jeg finne min medforelder?

Skjemaet som Linn holder er en viktig del av kartleggingen. – Det å bli medforeldre sammen er kanskje det største valget en tar i livet sitt. Den prosessen bør gjøres grundig, sier hun. Foto: Hallgeir Braastad Skjemaet som Linn holder er en viktig del av kartleggingen. – Det å bli medforeldre sammen er kanskje det største valget en tar i livet sitt. Den prosessen bør gjøres grundig, sier hun. Foto: Hallgeir Braastad

Hun sa opp jobben, solgte leiligheten, og lagde tjenesten hun selv ønsket seg.

Barn på tvers av parforhold

Mange barn i dag vokser opp med skeive foreldre, skilte foreldre, i det som kalles regnbuefamilier eller med en aleneforelder.

Det finnes ikke offisielle tall på hvor mange som ikke vokser opp i en tradisjonell «kjernefamilie».

– Likevel er forestillingen om den tradisjonelle kjernefamilien noe som stikker dypt, mener Linn fra «Medforeldre».

Det får støtte fra forsker Ingvill Stuvøy ved NTNU.

Hun forsker på blant annet reproduksjon, kjønn og ulikhet.

Ifølge forskeren står kjernefamilien sterkt som norm, blant annet fordi man har en barnelov som legger opp til at man kun kan ha to juridiske foreldre.

Ingvill Stuvøy er forsker ved NTNU. Foto: Elin Iversen/NTNU

– Men at folk får barn på tvers av parforhold er ikke nytt. Vi har flere kjente eksempler på dette i offentligheten, som Anette Trettebergstuen, sier hun.

Hun synes det er spennende at Landewall nå setter denne praksisen i mer organiserte rammer.

– Dette tilbys som en betalt tjeneste, og utvider dermed det kommersielle tilbudet som er tilgjengelig for folk som ønsker å bli foreldre, sier Stuvøy.

På spørsmål om hvordan hun tror dette vil påvirke barna, ser hun liten grunn til bekymring.

– Hovedfunnene fra forskning gjort på barn som vokser opp med for eksempel skeive foreldre, viser at det går veldig bra med barna, sier hun.

Potensial for å gå galt

Det fødes stadig færre barn i Norge.

I 2021 var nesten én av fire menn på 50 år barnløse i Norge.

Ifølge Linn Landwall har nesten like mange menn, som kvinner tatt kontakt med henne gjennom tjenesten.

– Det er veldig oppløftende. Det er så mange ulike historier som leder til at man vurderer et medforeldreskap, sier hun.

Psykolog Peder Kjøs sier at det er lett å tenke at denne måten å gjøre det på blir feil og unaturlig, og at det er et potensial for at det går galt.

– Men det gjelder egentlig alle måter å få barn på, så det er ikke et argument i seg selv, forklarer han.

Ifølge psykologen er det viktigst at barnet vokser opp med en stabil og trygg tilknytning til i hvert fall en forelder, og gjerne flere.

– For at et barn skal føle seg trygt og elsket, er det viktigste at det er trygt og elsket, sier han.

Et nytt håp

«Anna» rusler bortover i den kjølige høstluften.

Som 18-åring fikk hun vite at hun kanskje aldri ville klare å få barn av medisinske årsaker.

– Det har vært en lang og vanskelig prosess, sier hun.

I løpet av 30-årene har hun vært i to lengre forhold.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

I det siste forholdet satte de i gang med kunstig befruktning via donor. Den andre parten skulle bære frem barnet.

Så tok forholdet slutt. Barnet ble ikke til.

Håpet er nå å møte en god match som vil bære frem barnet.

– Det er klart at det har vært tyngre for meg jo eldre jeg har blitt. Å forholde seg til at livet ikke blir som man ser for seg. At man kanskje ikke kommer til å få barn.