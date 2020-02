Denne hytta til 3,5 mill betaler seg selv

Det er høy aktivitet i hyttemarkedet nå i januar, og snittprisen på en hytte i fjellet har passert 2 millioner kroner. For hytter som ligger over 800 meter er tallet 2,8 millioner, viser nye tall fra Prognosesenteret.

Prisen på høyfjellshytter økte i snitt med 9 prosent fra 2018 til 2019, nesten det dobbelte av året før.

Analytiker ved Prognosesenteret Bjørn-Erik Øye har fulgt med på hyttemarkedet siden 1980 og kaller prisoppgangen overraskende sterk.

– Det er en kombinasjon av økt fokus på klima, og at hytter som ligger høyt til fjells er mer snøsikre. Så er det viktig at hyttene ligger nær såkalte destinasjoner, med alpinanlegg og andre tilbud, sier Øye.

Bygde midtveis mellom øst og vest

Kristoffer Sletten og Julie Vaage bor i Vestfossen i Øvre Eiker kommune, men kommer begge fra Bergen. I 2019 ferdigstilte de en større hytte i Uvdal, på fjellet mellom de to stedene.

Kristoffer Sletten og Julie Vaage er bosatt i Vestfossen utenfor Drammen, men kommer begge fra Bergen. Derfor ble Uvdal et naturlig sted å bygge hytte. Foto: Privat

Paret i 30-åra finansierer hytteprisen på 3,5 millioner kroner helt og holdent ved utleie, og regner med å ta inn minst 250.000 kroner i årlige leieinntekter.

– Vi hadde en hyttedrøm helt siden vi studerte sammen, og så Uvdal på mange turer til og fra Bergen. Så fikk vi en tomt ganske rimelig, og satte opp en hytte som rommer tolv personer.

Tanken om å leie ut hytta kom raskt, og den ble lagt ut på Finn.no og Airbnb i september i fjor.

Hytta ble bygget større enn opprinnelig tenkt, og de har lagt utleieprisen relativt høyt. Det har ikke dempet interessen, og hytta ble raskt leid ut i helger og skoleferier. Foto: Kristoffer Sletten / Privat

– Vi var spente på responsen, men det kom bestillinger raskt. De første var en svensk familie som bestilte den for to uker i jula. Så ble høstferien og helger i oktober booket etter kort tid.

– Men blir det ikke litt som å være vaktmester på egen hytte og får dere brukt den selv?

– Det fungerer fint, men vi ser jo at det krever en del arbeid å drive med utleie. Vi kan stenge for utleie de dagene vi selv ønsker å bruk den. Så kommer vi nok til å trappe ned på utleien om 5-6 år når vi får barn i skolealder, sier Kristoffer Sletten.

Hytteanalytiker Bjørn-Erik Øye kaller denne type utleie for halv-profesjonelt, og mener at de færreste ønsker å leie ut hytta så mye at de kan fullfinansiere den med leieinntekter.

Har penger, vil ha snø

Men mange, særlig godt voksne, er villige til å betale godt for en hytte i høyfjellet, også uten å leie den ut. 100.000 nordmenn går med planer om å skaffe seg hytte.

Analytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret følger hyttemarkedet tett og ser at en økonomisk sterk «eldrebølge» fører til et prispress på hytter i høyfjellet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Den store kjøpegruppen fra 45 til 55 år opplevd oppgang i boligmarkedet, de har hatt god jobbutvikling, og nå lave renter og mindre behov for å låne penger. De vil heller bruke mer tid på hytta enn å fly langt, og det skaper et etterspørselspress i markedet for slike hytter, sier Bjørn-Erik Øye.

Brukstiden på hytter øker også, og fjellhytter brukes i snitt 40 dager i året, viser spørreundersøkelser, mens sjøhytter brukes mer.

Beregninger viser at det i snitt koster 90.000 kroner i året å eie en hytte, inkludert vedlikehold, renter og reisekostnader til og fra hytta.

Generasjonsskille på utleie

Daglig leder i Privatmegleren Hallingdal, June Merete Langeland, ser en klar økning i hyttekunder som tenker på utleie.

Verdien på hytter som denne, på fjellet i Eggedal i Viken, økte overraskende mye i fjor, slår eksperter på hyttemarkedet fast. Foto: Erik Johansen

– Det er en endring som har kommet de siste åra, der folk tenker økonomi og leier ut deler av året.

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret mener det er et generasjonsskille på utleie.

– De over 50 ønsker ikke å leie ut. Den yngre generasjonen er mye mer positiv til å finansiere kjøpet med utleie. Men det betyr at de har færre personlige ting på hytta, og yngre hytteeiere er kanskje mer opptatt av stedet og bruken enn å ha minner på hytta, sier han.