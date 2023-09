I denne bydelen stemte under halvparten: – Det er sørgelig

Valget i Oslo er avgjort. Høyre er utropt til seierherre.

Men bak tallene vises en delt by.

– Jeg syns det er trist at det har blitt sånn. Men det har jo ligget i kortene ganske lenge, sier Unni Irene Hermansen, som NRK møter på Stovner.

Hun tilhører mindretallet i Oslo: de som ikke stemte blått.

Oslo i rødt og blått

Høyre ble Oslos desidert største parti.

Men ikke over hele byen. I Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og nesten hele Groruddalen er Arbeiderpartiet størst.

Her ser du hvilke bydeler som er «røde» og hvilke som er «blå»:

I de blå bydelene er Høyre størst, i de røde Ap. Zoom inn for å se detaljer.

Ap er størst i Grorud, Stovner, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

Mens Høyre er størst i resten. Også i de tradisjonelt sterke rødgrønne bydelene Bjerke, Sagene og Grünerløkka.

Her kan du se hvordan Norge stemte:

Vestkanten stemmer mest

Det er litt flere som stemmer i Oslo enn resten av landet. 64 prosent av velgerne i Oslo stemte.

Men om du går litt mer inn i tallene, ser du også her en delt by.

I de tradisjonelle «vestkantbydelene» Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand stemmer over 70 prosent.

Aller høyest var valgdeltakelsen i Vestre Aker. Der stemte 77,5 prosent.

I to bydeler stemte under halvparten: Alna og Stovner. Grorud bikka så vidt over, med 50,9 prosent.

Kartet viser valgdeltakelsen i forskjellige bydeler.

Valgforsker Johannes Bergh mener hovedårsaken er at det bor andre folk i øst enn i vest.

I øst er det flere med lav utdanning og flere innvandrere. I vest flere høyt utdanna og med høyere inntekt.

Men noe skyldes også politikken, tror Bergh:

– Det kan jo også være at partiene i Oslo ikke lykkes godt nok med å appellere til velgere i Groruddalen for eksempel, sier Bergh, og påpeker:

– For ikke bare er deltakelsen lavere der, men det ser også ut til at forskjellene internt i Oslo har blitt større over tid.

– Tror mange ikke vet

De NRK møter på Stovner syns det er trist at deres bydel skiller seg ut med at så få stemmer.

– Det er sørgelig, sier Unni Irene Hermansen.

Taslima Aktar stemte for aller første gang.

– Jeg var spent, det var første gang jeg har stemt i år. Det var fint, sier hun.

Taslima Aktar er fornøyd med at Høyre vant. Hun stemte for første gang i år. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Hun tror mange på Stovner sliter med å forstå hvordan valget funker.

– De skjønner ikke hvor de skal stemme, hva de skal stemme på. Derfor tror jeg mange ikke stemmer, sier hun.

MDG-bydelene

En annen tydelig forskjell, er hvilke bydeler der Miljøpartiet De Grønne (MDG) står sterkt.

De gikk kraftig ned fra valget i 2019. Men fremdeles er de Oslos tredje største parti, med ca. 10 prosent av stemmene.

Om du ser på bydeler, ser ting litt annerledes ut. Det er kun i fem bydeler at de får 10 prosent eller mer:

Disse fem bydelene er Miljøpartiets beste i Oslo.

Alle disse bydelene ligger sentralt - med unntak av Nordre Aker. Det er en tradisjonell «marka-bydel» med aktivt friluftsliv.

I motsatt ende av skalaen er Stovner, som er MDGs dårligste bydel. Der fikk de kun 3 prosent av stemmene.

Anders Ekelund Karlsen er ikke overraska over valgresultatet. Han tror ikke oslofolk har blitt «blåere», men at mange var misfornøyd med byrådet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

I nabobydelen Grorud tror Anders Ekelund Karlsen at motstand mot MDG har vært avgjørende for at det ble blå valgseier.

– Jeg tror veldig mange reagerer på mange av de tiltakene som spesielt har blitt initiert av MDG. Som Ap har gått med på, sier han, og utdyper:

– Jeg tror mange føler at mye penger har blitt brukt på feil ting, kan du si.

Frp-skillet

Hvor Fremskrittspartiet (Frp) gjør det best - og verst - viser også hvor delt Oslo er.

Frps beste bydeler er de tre ytterste bydelene i Groruddalen: Alna, Stovner og Grorud. Aller best gjør de det i Stovner, med 9,1 prosent.

Bydelene som er markert i lilla er Frps beste - her fikk de over 7 prosent. Mens de i gult er deres dårligste - hvor de fikk under 4 prosent.

Mens de dårligste bydelene er sentrumsbydeler. I alle bydelene markert gult på kartet over fikk de under 4 prosent av stemmene.

Uansett hvem som ender med å styre byen, er én ting tydelig: Oslo er fortsatt en delt by.