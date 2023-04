Deler ut matpakker til fulle russ: – Jeg har blitt mamma for alle

– Åå, sjokoladepålegg! Digg, sier en av russejentene etter at hun har tatt sin første bit av matpakka hun har fått.

Russetida er i full gang, men mellom fester, alkohol og andre aktiviteter er det mange som glemmer å få i seg mat mellom slagene.

Flere i russegjengen har ikke spist hele dagen. Det er allerede blitt natt, og de er på vei for å møte 10 andre van'er et sted i Hønefoss.

Settes pris på

Stine Frydenlund blir bare kalt «russemamma». Hun har de siste timene sittet ved kjøkkenbordet og smurt 116 matpakker. I hver er det fire skiver. To med ost og skinke, og to med sjokoladepålegg.

– Det var utrolig godt. Jeg setter så utrolig stor pris på at hun gidder å gjøre dette for oss, sier Carmen Sofie Borgen.

Da hennes eldste datter var russ i 2017, oppdaget Stine Frydenlund at mange ikke spiste. Det kunne ikke mammahjertet ha noe av.

Hun begynte å dele ut matpakker.

– Jeg ble jo mamma for alle, til slutt.

Nå har hun russ for fjerde gang.

116 MATPAKKER: Det ble til slutt over 450 brødskiver smurt. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Mat og omsorg

Frydenlund brukte natten til å dele ut til alle som ville ha. I tillegg så slår hun alltid av en prat.

– Det er mat og omsorg i samme matpakke, sier seksbarnsmoren.

Datteren til «russemamma» er glad for at moren passer på.

– Jeg synes det bare er koselig, sier Elida Frydenlund Sveberg.

– Hvordan er matpakkene til mamma?

– De er gode, ler datteren.

Ros fra Røde Kors

Røde Kors hyller initiativet til Frydenlund.

– Vi vet at egne erfaringer at russen setter stor pris på at noen bryr seg. Dette er kjempefint av henne å gjøre, sier Thomas Evjen, leder for Hjelpekorpset i Drammen.

I Drammens-distriktet var 11 frivillige fra Røde Kors ute gjennom natta for å hjelpe. De bruker firhjuling og reiser dit russen er.

LIKER IDEEN: Thomas Evjen, Røde Kors i Drammen. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

De opplever ofte at russen glemmer å spise.

– Det er ikke akkurat det som er øverst på prioriteringslista, sier Evjen.

Men mat er viktig. Det gir kroppen noe annet å jobbe med enn bare alkoholen. Dette fører til at alkoholen tas opp saktere til blodet, og det blir enklere å kontrollere inntaket.

– Det gjør at man kan klare å holde det tempoet man selv ønsker, sier Evjen.

Håper noen blir inspirert

Frydenlund skal ut igjen natt til 17. mai. Hun oppfordrer alle foreldre til å gjøre som henne.

– De gir deg håp for fremtiden, sier Frydenlund om russen.

Russen gikk videre inn i natten med en matpakke i den ene hånda og en alkoholenhet i den andre. De er alle enige om at det var godt med litt mat.