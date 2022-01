De opplevde overgrep: – Jeg setter meg aldri foran i en taxi igjen

– Jeg skjønte alvoret da han stoppet bilen og ville at vi skulle ha sex, forteller Fanny.

Fanny fikk tak i navnet til sjåføren

Hun hadde hatt en lang dag med revyarbeid og var sliten.

– Men jeg var invitert i bursdag, sier Fanny. Hun ble raskt full. Utover kvelden bestilte hun en taxi fra Asker og Bærum Taxi med en venn. Fanny satt foran. – Etter at kompisen min ble sluppet av, begynte sjåføren å flørte og klå på meg. Han prøvde å ta hånden sin i buksa mi og på puppene mine. I tillegg prøvde han å kysse meg.

Så ville sjåføren at de skulle ha sex.

– Jeg innså at hvis jeg ikke finner på noe lurt nå, så kommer han sikkert ikke til å kjøre meg hjem.

Fanny sa til sjåføren at de kunne ha samleie hjemme hos henne, hvis han bare kjørte dit. På denne måten kom hun seg hjem uten at noe mer skjedde.

– Da han hadde kjørt meg hjem så ba han meg om å vipse ham, så jeg har jo navnet og nummeret hans.

«Lars» ble tvunget til å utføre oralsex

«Lars» og en venninne bestemte seg for å ta en taxi hjem etter en kveld på byen i Oslo. Han husker ikke om sjåføren kjørte for et taxiselskap. Etter at de hadde sluppet av venninnen, spurte sjåføren om han ville sitte i forsetet.

«Lars» er ikke hans egentlige navn, men NRK kjenner identiteten hans.

– Han ble mer ubehagelig og stilte flere spørsmål om seksualiteten min. Han var veldig interessert i at jeg hadde kommet ut av et homofilt utested. Plutselig kjørte sjåføren inn på en mørk parkeringsplass og låste dørene. – Da tar han tak i hodet mitt og tvinger meg til å gi ham oralsex.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne å stritte imot, men han holdt meg fast. Så ville han ha samleie med meg i bilen, forteller «Lars».

«Lars» fikk mannen til å slippe han av før det skjedde noe mer. Han ble sluppet av på en falsk adresse fordi han ikke ville at sjåføren skulle vite hvor han bodde.

Julie satte seg også i forsetet

Julie tok en Uber med en venninne på vei hjem fra fest. Etter at venninnen ble sluppet av, ba sjåføren henne om å sette seg foran.

– Han prøvde seg på meg flere ganger og ville ha sex med meg i bilen. Så kjørte han inn på en parkeringsplass og begynte å kle av seg. Julie sa nei gjentatte ganger. Mannen spurte Julie så om hun var redd for livet sitt. Sjåføren tok tak i hodet til Julie og tvang henne til å utføre oralsex.

Julie forteller at hun prøvde å kjempe tilbake, men var redd.

Etter å ha spurt om å bli kjørt hjem flere ganger, ble hun sluppet av på en falsk adresse.

Redd for å ikke bli trodd

Verken Fanny, Julie eller «Lars» valgte å anmelde. Det var det flere grunner til.

For jentene var en av grunnene at de hadde drukket og var redde for å ikke bli trodd av politiet.

– Jeg var veldig redd for at jeg ikke skulle virke troverdig, sier Julie.

De tre unge voksne forteller at de ikke ville ha en sak hengende over seg over lengre tid for så å oppleve at sakene ble henlagt. Foto: Bård Nafstad

De var også alle redde for at sakene skulle bli henlagt.

– Jeg hadde lite bevis. Det virket håpløst og som om saken ikke kom til å komme gjennom uansett, sier Fanny.

Alle tre opplevde at påkjenningen ved å anmelde, var større enn å leve med det som hadde skjedd.

– Jeg ville bare glemme det og ikke tenke på det igjen, sier «Lars».

Det var først etter at de hadde snakket med familie og venner at de skjønte alvoret i det som hadde skjedd.

Fanny, Julie og «Lars» sier det går fint med dem nå, men at de passer ekstra på hvis de skal ta en taxi.

– Få de ut av næringen!

Norges Taxiforbund, interesseorganisasjon for taxieiere, reagerer sterkt på det som blir fortalt. De mener det må raske endringer til.

– Hele taxinæringen blir frustrert når noen få ødelegger for veldig mange, sier direktør Hanne Skåle Thowsen.

Slik det er nå er ikke reglene gode nok, mener forbundet. Taxinæringen fikk nye regler i 2020 og det er disse forbundet ikke er fornøyd med.

Regulering av taxinæringen Ekspandér faktaboks Trådde i kraft 1.november 2020.

Behovsprøvingen er fjernet. Det er ikke nå noe tak på hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve.

Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral.

Alle drosjeturer skal loggføres ved GNSS-sporing.

Fylkeskommunene kan tildele eneretter de stedene der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud. Dette gjelder i 323 av landets 356 kommuner. Ved tildeling av enerett gir fylkeskommunen ett, eller flere, selskap mulighet til å kjøre drosje i en kommune. Kilde: Regjeringen.no

– Vi har noen sjåfører som er uønsket i bransjen og som gjør en dårlig jobb. Derfor er det så viktig at man tar tak i dette raskt og at man får dem ut av næringen. Slike vil vi ikke ha.

Forbundet vil at Samferdselsdepartementet skal komme med felles regler for alle i næringen.

De vil blant annet ha flere kontroller av taxiene og større konsekvenser for å bryte reglene. Og viktigst av alt mener hun at alle sjåfører må tilhøre en sentral, slik at noen holdes ansvarlig.

Direktør i Taxiforbundet Hanne Skåle Thowsen forteller at de jobber for å få endret reguleringen i næringen. Foto: Norges Taxiforbund

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er enig i at sikkerheten er forverret etter at de nye reglene kom.

– Man har ikke samme sikkerhet og trygghet som tidligere. Reformen har gjort det mer uoversiktlig for kundene. Det er vanskelig å vite hvilke selskaper de reiser med og det er vanskeligere å ta tak i ting i etterkant, sier Nygård til NRK.

Han forteller at de nå vil ta flere grep for å rydde opp i taxinæringen. I går kom regjeringen med en pressemelding om at de vil sende et forslag på høring om kort tid.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener sentralene helt klart må gjøre noe med slike hendelser hvis sjåføren har tilknytning hos dem og oppfordrer passasjerene til å anmelde. Foto: Birger Kjølberg

Ministeren sier likevel at felles retningslinjer for seksuelle overgrep ikke er nødvendig, fordi det er dekket av loven.

Ulike reaksjoner fra taxiselskapene

Begge jentene tok kontakt med selskapene etter det som skjedde.

Julie forteller at hun fikk god oppfølging av Uber og at de også tok kontakt med sjåføren det gjaldt.

– Hos Uber kommer alltid sikkerhet i første rekke. Hendelsene det refereres til er uakseptable, og de hører ikke hjemme på vår plattform, eller noen andre steder, sier Peter Löfstrand, sjef for Uber i Norden.

Fanny forteller derimot om en annen opplevelse. Hun trodde det var nok å klage til taxisentralen siden hun hadde navn og nummer på sjåføren.

– Det viktigste for meg var at han ikke skulle få kjøre taxi mer, sier Fanny.

Jentene ville si ifra til taxiselskapene fordi de ikke ville at sjåførene skulle fortsette å kjøre. Foto: Bård Nafstad

I en e-post-korrespondanse, som NRK har fått tilgang på, forklarer taxiselskapet til Fanny at for å kunne ta riktige grep, så må de ha nært samarbeid med politiet. Men etter dette hørte hun ikke noe mer, ifølge Fanny.

Asker og Bærum Taxi sier til NRK at de tar saken alvorlig. De vil ikke kommentere selve saken eller om sjåføren fortsatt kjører for dem.

Selv om Fanny ikke anmeldte, valgte hun likevel å si ifra til politiet.

For noen måneder siden ble hun kalt inn til et vitneavhør. Da hadde sjåføren hun hadde navngitt, dukket opp i en annen politisak.