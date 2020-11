De nye smitteverntiltakene rammer de unge hardt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For meg funker det mye bedre å være på skolen. Men det at de også stenger ned fritidsaktivitene svei litt ekstra, sier Tora Ørnhøi-Falnes som går i 9. klasse på Nordberg skole i Oslo.

Men hun tror det vil bli lettere å ha hjemmeskole nå enn det det var i mars.

–Nå vet vi jo hva vi går til. Selv om det ikke er akkurat det jeg ønsker, så skjønner jeg at det er det som trengs, sier hun.

Tora Ørnhøi-Falnes tar beskjeden om mer hjemmeskole tung, men sier hun forstår at kommunen må innføre strengere tiltak blant unge. Foto: Helene Halvorsen Rossholt / NRK

Rammer de unge

Fra og med tirsdag må rundt 18.000 elever i hovedstaden forberede seg på en endring i skolehverdagen når ungdomsskolene går fra gult til rødt beredskapsnivå.

Smittevern i skolen Ekspandér faktaboks Utdanningsdirektoratet bruker trafikklysfargene grønt, gult og rødt nivå for å rangere smitteverntiltakene som gjelder for skolene. Grønt nivå Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming. Gult nivå Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. Rødt nivå Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig å begrense hvor mange elever som kan komme på skolen. Elevene kan bli bedt om møte opp til ulike tider. Alle må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer. Kilde: Utdanningsdirektoratet

I praksis betyr det at elevene må forvente seg mer hjemmeundervisning enn vanlig. Elevene må også deles inn i mindre grupper og være mer utendørs.

– Vi ser at mange skoler i Oslo har smitte både blant ansatte og elever. Et betydelig antall elever og lærere er i karantene. Vi kan ikke risikere at smitten sprer seg blant ungdommer mens resten av samfunnet er stengt ned, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Raymond Johansen: – Vi innfører et forbud mot all innendørs fritidsaktivitet for ungdom Du trenger javascript for å se video.

I tillegg til å innføre rødt nivå på alle ungdomsskolene i byen, blir også all innendørs organiserte fritidsaktiviteter nå forbudt for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

– Vi skulle gjerne ha skånet fritidsaktivitetene for barn og unge fra nedstenging, men med dagens situasjon er det ikke mulig, sier Johansen.

Dette er de nye tiltakene for Oslo kommune Ekspandér faktaboks Disse tiltakene trår i kraft 17.11.2020 Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensninger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

De nye tiltakene vil vare i to uker første omgang.

– Dette handler om å unngå full nedstenging. Akkurat nå peker smittepila rett til værs, og det kan fort gå fra vondt til verre. Hvis vi ikke får snudd utviklingen kan vi havne i en situasjon hvor vi må stenge alt, sier Johansen.

Fra før er alle videregående skoler i Oslo på rødt nivå. Barnetrinnet fortsetter på gult nivå.

I tillegg til tiltakene som innføres tirsdag, vil tiltakene som trådte i kraft forrige tirsdag, fortsette.

Skjenkestopp, avlyste arrangementer og stenging av treningssentre var blant de mest sentrale tiltakene.

Disse tiltakene gjelder i Oslo Ekspandér faktaboks Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Unntak er begravelser og bisettelser.

All fritidsaktivitet for voksne stenges.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Det innføres rødt nivå med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.

Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys. Svømmeopplæring får også fortsette.

Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.

Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold. Disse tiltakene gjelder også: Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntakene er de i samme husstand, barnehage- og barneskolekohorter og kolleger.

Rundt 1. desember vil kommunen ta en ny vurdering av tiltakene som gjelder nå, og bestemme hva som vil gjelde frem til jul.

Byrådsleder Raymond Johansen strammer inn ytterligere på smitteverntiltakene i hovedstaden. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men byrådslederen ber oss om å ikke ha for høye forhåpninger.

– Å tro at man vil åpne opp helt før jul er lite realistisk, sier Johansen.

Gleder seg til hjemmeskole

På Nordberg skole har de valgt å dele klassene inn i to grupper der den ene halvdelen har vanlig undervisning første halvdel av skoledagen, mens gruppe nummer to møter opp senere på dagen.

For Ørnhøi-Falnes var beskjeden tung, men hun har likevel har forståelse for at tiltakene må iverksettes.

– Det er veldig viktig at vi tar hensyn, og at vi får feiret jul. Det er noe jeg har veldig lyst til. Det verste hadde vært å sitte i karantene på julaften, sier 9. klassingen.

10. klassingen William Hansen Smith sier han gleder seg til mer hjemmeskole. Foto: Helene Halvorsen Rossholt / NRK

10. klassingen William Hansen Smith sier på sin side at han ikke noe i mot å vende tilbake til pulten hjemme.

– Jeg gleder meg faktisk. Det var en fri måte å gjøre lekser på.

Han har heller ikke noe i mot at fritidsaktivitetene for ungdommen stenger ned.

– Når det kommer til forbudet med fritidsaktiviteter, så liker jeg heller å gjøre sånt alene eller med venner. Stenger de skogen derimot, ville jeg bli hardt rammet, sier han.

I alt 2107 personer i Oslo har fått påvist koronavirus de siste 14 dagene. Tall fra Oslo kommune viser at smittespredningen er størst blant den yngre generasjonen.