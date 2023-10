Snart seks uker etter valget foreligger det heller ingen politisk plattform for det påtroppende Høyre- og Venstre-byrådet.

Ingen av delene ventes å være på plass før neste uke.

Da begynner det å haste. Onsdag skal alt være klart.

Da samles det nye bystyret for første gang.

Og et nytt byråd skal være på plass.

NRK er kjent med at Høyre har ønsket å lande en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet og KrF for lenge siden.

– God framdrift

– Vi har konstruktive samtaler. Det er god framdrift, og det blir flere samtaler de neste dagene, skriver påtroppende byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en SMS til NRK.

Også Venstre gruppeleder Hallstein Bjercke er optimist.

– Det går framover. Vi snakker sammen stadig vekk og har som siktemål å bli klare i god tid før bystyremøtet neste onsdag.

GÅR FRAMOVER: Venstres Hallstein Bjercke, her fra byrådsforhandlingene med Høyre. Bak James Stove Lorentzen (H) og Anne Lindboe (H). Foto: Jon Petrusson / NRK

– Betyr det at det hverken blir lagt fram en byrådsplattform eller samarbeidsavtale før helga?

– Det er klart når det er klart, sier Bjercke.

Mye mangler

Valget i Oslo ga borgerlig flertall i hovedstaden. Siden har det ligget i kortene at Eirik Lae Solberg (H) tar over som byrådsleder etter Raymond Johansen (Ap).

Men alle brikkene er langt fra på plass.

Det eneste vi vet ganske sikkert, er at Høyre og Venstre kommer til å danne et mindretallsbyråd.

To forhandlingsløp

Forhandlingene de siste dagene har skjedd langs to parallelle løp.

Høyre og Venstre jobber for å få på plass de siste detaljene i byrådsplattformen. Den skal legge rammene for hva slags politikk et nytt byråd skal føre de neste fire årene.

De to partiene må også bli enige om hvem som skal ha hvilke poster i det nye byrådet.

Forpliktende samarbeid

Samtidig prøver Høyre og Venstre å få på plass en avtale med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om forpliktende samarbeid i Oslo bystyre.

Etter det NRK har grunn til å tro er disse forhandlingene de vanskeligste.

En slik avtale er viktig for at et nytt byråd skal ha et avklart flertall bak seg i bystyret.

Også forhandlingene om en samarbeidsavtale handler både om politikk og posisjoner.

For at Frp og KrF skal skrive under på en forpliktende avtale, vil de ha politiske gjennomslag.

Uakseptable Frp-krav

Flere kilder sier til NRK at kravlista Frp la fram søndag ikke var mulig for Venstre å akseptere. Avstanden skal ikke overraskende være størst innen miljø og samferdsel.

– Det har jeg ikke noen kommentar til, sier Hallstein Bjercke til NRK torsdag.

– Vi snakker sammen, og vi er konstruktive og løsningsorienterte, sier han.

Uklart om varaordfører

Spørsmålet om posisjoner dreier seg om hvordan partiene skal fordele verv i bystyret mellom seg.

Da snakker vi om heltidsjobbene som leder og nestleder i bystyrets utvalg.

Og vi snakker om ordfører og varaordfører.

Denne kabalen må være klar når det nye bystyret samles for første gang onsdag i neste uke.

OSLOS NYE TOPPDUO: At Anne Lindboe blir ordfører og Eirik Lae Solberg blir byrådsleder synes avklart. Mye annet er uklart. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Alle tar for gitt at Høyres Anne Lindboe blir ordfører.

Hvem som blir varaordfører har vært helt i det blå. Dette blir av de fleste partier ansett som en mindre interessant jobb enn å sitte i ledelsen i et politisk utvalg.

En mulighet kan være å prøve å gi jobben til opposisjonen, som uansett har krav på et visst antall heltidsverv.

Dette skjedde i 2011, da Fabian Stang (H) fortsatte som ordfører, mens Libe Rieber-Mohn (Ap) ble varaordfører.