– Vi har snakket med datteren vår om nettvett flere ganger. Vi fortalte hva hun ikke skulle gjøre, og at hun måtte snakke med oss hvis noe slikt skjedde. Likevel skjedde det med oss, fortalte moren da hun inntok vitneboksen i dag.

Noen meter unna sitter mannen som er tiltalt for å lurt den 10 år gamle datteren hennes til å utføre seksuelle handlinger på nettet.

– Jeg blir kvalm og sint, sier hun til NRK.

Den unge moren deler skjebne med 51 andre foreldrepar. Alle har de har barn som er blitt utsatt for overgrep av mannen. Under rettssaken blir det vist videobilder av flere av overgrepene.

Ved å utgi seg for å være et ung jente, har mannen i 30-årene lurt barna til å utføre seksuelle handlinger. Det yngste jenta var bare seks år gammel da overgrepet skjedde. Videobildene har han senere lagret på sin egen datamaskin. I går erkjente han straffskyld for alle punktene i tiltalen.

– Fikk tvangstanker

Moren fortalte at hun ikke visste noe om overgrepene mot datteren, før politiet ringte.

– Jeg trodde det måtte være en feil, fortalte hun.

Moren sier hun snakket med datteren om nettvett på mobilen. – Likevel rammet det oss, forteller hun. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Moren beskrev en ung jente som plutselig fikk problemadferd.

– Allerede før vi ble kjent med hva som hadde skjedd, hadde hun tvangstanker. Hun slet med å legge seg og gå på skolen. Noe var ekkelt, fortalte hun.

Da datteren fikk beskjed om at det var en voksen mann som hadde bedt henne om å utføre seksuelle handlinger, utløste det sterke følelser.

– Det var mye tårer, skam og fornektelse. Hun ville ikke snakke om det, sier moren.

NRK har fått tillatelse av politiet til å fotografere en av Omegle-chattene som brukes som bevis i saken mot den siktede mannen. Foto: Anders Haualand / NRK

– Mye fortvilelse

Misbruket skal ha skjedd på chattetjenesten Omegle. At datteren benyttet dette, var helt ukjent for foreldrene.

– Det var så langt unna min tanke. Vi har advart henne så mange ganger. Så feil kan man ta.

Overgrepene har rammet familien hardt.

– Spesielt pappaen hennes tar det tungt. Det har vært noen tøffe runder med mye fortvilelse, forteller moren.

Den tiltalte mannen fortsatte sin forklaring i Buskerud tingrett i dag, men retten har nedlagt såkalt referatforbud, noe som forhindrer pressen i å gjengi det han forteller.

Han har tidligere uttalt han angrer og føler skam over det han har gjort.

Statsadvokaten har varslet at påtalemyndigheten vil vurdere å legge ned påstand om forvaringsstraff for mannen.