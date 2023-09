– Først og fremst er de overrasket. Det kom litt bardust på. De er fryktelig lei seg og skuffet over at dette ble utfallet fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Det sier foreldrenes advokat, Marius Mørner Staurset.

Han har bare så vidt rukket å snakke med foreldrene. I dag fikk de beskjeden om at saken skal behandles på nytt.

I 2019 ble dagmammaen til Martine dømt til fire års fengsel i lagmannsretten. Kvinnen har hele tiden sagt at hun ikke skadet jenta.

Gjenopptakelseskommisjon skriver at det foreligger nye bevis og omstendigheter som, sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

– Skaper usikkerhet om saken

– Hva tenker du som advokat for jentas foreldre?

– Det er en veldig tung og tøff sak som er preget av medisinske sakkyndige som står mot hverandre på veldig viktige punkter i saken. Det gjør det veldig utfordrende.

Han er også overrasket over kommisjonens beslutning.

– Lagmannsretten hadde jo en grundig behandling og en grundig dom, sier Staurset.

– Alle vil ha korrekte rettsavgjørelser. Men når man sitter med en dom som man mener er riktig, skaper alle omkampene usikkerhet og uro om saken. Dette er tøft for alle de involverte, spesielt foreldrene, sier Staurset.

Dette var andre gang gjenopptakelseskommisjonen behandlet dagmammaens sak. Forrige gang ble den avvist med knappest mulig margin, tre mot to stemmer.

Nå skal en ny lagmannsrett behandle saken.