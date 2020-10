Skal ha stjålet tobakksvarer for 1,5 millioner

– Vi oppdaget at svinnet var unormalt høyt og det ble etterhvert rettet mistanke mot en av de ansatte.

Det sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen. Han presiserer at dette er en personalsak og vil derfor ikke uttale seg mer detaljert.

Ifølge tiltalen skal mannen i 40-årene i perioden 5. november 2018 til 1. april 2020 jevnlig ha tatt store mengder sigaretter og tobakk.

Han ble anmeldt da han ble «tatt på fersken».

Færre stjeler av lasset

I en kjede med 28.000 ansatte og over 2500 butikker vil det alltid være en risiko for at noen stjeler, ifølge Kristiansen.

Harald Kristiansen er kommunikasjonssjef i Coop Norge. Foto: John Andreassen / Coop Norge

– Men antallet saker har gått betraktelig ned. Vi har jobbet systematisk med opplæring og er tydelige på hvilke konsekvenser det får.

– Men hvordan kunne dette foregå over så lang tid?

– Normalt blir svinn avdekket raskt, men i løpet av perioden hadde butikken skiftet system for varebestilling. Derfor gikk det noe lengre tid, forklarer Kristiansen.

Trolig store mørketall

Andre kjeder NRK har vært i kontakt med forklarer at det fortsatt er utfordringer med utro tjenere.

Og det er store mørketall.

En av sikkerhetssjefene, med lang erfaring fra dagligvarebransjen, anslår at det anmeldes én ansatt hver uke for å stjele fra arbeidsgiver.

Men beløpene er lavere, fordi sikkerheten er skjerpet. Blant annet med videoovervåking og bedre kontroll med varebeholdningen.

De fleste sakene dreier seg om beløp langt lavere enn 1,5 millioner.

Finnes ikke nasjonal oversikt

Hvor store verdier som butikkansatte stjeler for hvert år, er det ingen som har nøyaktig oversikt over, ifølge Virke.

– Anslaget var ca. 1 milliard i året for 7–8 år siden. Da det ble laget statistikk basert på tall fra kjedene. Men denne jobben er det ingen som gjør lenger, så bransjen totalt sett vet ikke eksakt.

Thor Martin Bjerke er sikkerhetsrådgiver i Virke. Foto: Eirik Lunder / NRK

Det sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke.

Han sier butikkene i dag har god kontroll over svinnet. Kjedene har kassasystemer som gjør at de kan sammenligne fra butikk til butikk. Derfor har de ikke behov for nasjonale oversikter.

– Kontrollen og rutinene blir bedre derfor er sannsynligheten for at det stjeles mindre, sier Bjerke.

Nekter straffskyld

Den tidligere Coop-ansatte, som har sittet i varetekt siden pågripelsen i april, er tiltalt for grovt tyveri. Den øvre strafferammen er bot eller fengsel i 6 år.

Mannen nekter straffskyld.

– Vi vil selv føre bevis som underbygger hans forklaring, sier hans forsvarer Tollef Skobba.

Han forteller at mannen ser fram til å forklare seg i retten.

Utover dette vil han ikke si mer før rettssaken i Kongsberg og Eiker tingrett starter 9. oktober.