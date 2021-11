– Min klient er trodd på sin forklaring og frifunnet for forsettlig drap og dømt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død, sier forsvarer Ole Petter Drevland.

Forsvarer Ole Petter Drevland i retten. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Mannen i 30-årene er dømt til fengsel i 6,5 år.

Follo og Nordre Østfold tingrett mener drapet var grovt uaktsomt, men den tiltalte ble trodd på at drapet ikke var en villet handling.

– Straffens lengde er helt underordnet for han, fordi han er innstilt på å gjøre opp for seg. Han vet at han har begått urett og voldt mye tap og smerte for avdødes familie, sier Drevland.

– De er overrasket

Bistandsadvokat for moren og samboeren til Christian Halvorsen, Sol Elden, sier de etterlatte er overrasket over dommen.

– Jeg har snakket med dem og de er overrasket og litt sjokkert. Nå trenger vi litt tid til å gå gjennom dommen og se nærmere på det.

Den tiltalte er dømt til å betale over 700.000 kroner i oppreisning og erstatning til de etterlatte.

Samboeren til den avdøde, Nemi Riksen og hans mor Frøydis Halvorsen (t.h.). Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Vi registrerer jo at domstolen ikke har fulgt aktors påstand og domfeller for forsettlig drap. Men i forhold til erstatningskravet så er jo det en bra ting å ha blitt hørt på vegne av de etterlatte, sier Elden.

Fant samboeren drept i hagen

12. juli i fjor sommer kom samboeren Nemi Riksen hjem til et uvanlig stille hjem. Sekunder senere fant hun samboeren Christian Halvorsen skutt og drept i hagen.

Under rettssaken var Riksen svært preget.

– Det ansiktet til Christian kommer jeg ikke til å glemme. Det ene øyet var vidåpent, og det andre var lukket. Jeg så at det ikke var noen hjemme der, men jeg håpet at det kunne bli det, sa hun.

Samboeren til den avdøde, Nemi Riksen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/NRK

Også moren, Frøydis Halvorsen, forklarte seg foran dommeren. Hun måtte ta flere pauser under sin forklaring.

– Jeg har grått hver dag i ett år og fire måneder. Livet mitt blir aldri det samme igjen når noen har tatt fra meg ungen min.

Ikke meningen å drepe

Mannen som nå er dømt har hele tiden nektet straffskyld.

Mannen hevder at han dro hjem til Halvorsen for å gjemme et våpen han skulle passe på for en annen kompis. Han sier våpenet gikk av ved et uhell.

– Etter at skuddet gikk av husker jeg ikke så mye. Jeg fikk panikk og så at Halvorsen falt, sa den tiltalte mannen i sin forklaring

Kort tid etter at Halvorsen ble drept, dro tiltalte fra åstedet og syklet videre til et tjern. Der kastet han både våpenet og ammunisjon.

Våpenet ble ikke funnet før i november 2020, fire måneder etter drapet.

Under rettssaken sa mannens forsvarer Ole Petter Drevland at klienten hans ikke mente å skyte for å drepe.

– Han nekter straffskyld fordi han mener våpenet gikk av ved et uhell, på grunn av en funksjonsfeil på våpenet, sa mannens forsvarer, Ole Petter Drevland.