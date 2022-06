Camper framfor politihuset for naudpass

Kaja Storstein og sonen reiser til England i morgon. Foto: Ellen Karin Moen / NRK

Fleire hadde møtt opp før klokka seks i dag, utanfor politihuset i Drammen, for å prøve å sikre seg eit naudpass før ferien.

– Er det nokon som vil ha sjokolade, spør Kaja Storstein der ho står med ei stor melkesjokoladeplate. Ho og sonen er dei tredje som har stilt seg i kø, litt over klokka seks onsdagsmorgon.

Måtte stå opp tidleg

Ved sida av ho, sit Hanne Hårstad og Laura Vapsva. Dei kom litt før klokka seks i dag tidleg, og har rigga seg til med både liggeunderlag, arbeids-PC og campingstol.

Hanne Hårstad var fyrst i køen og har tatt med seg jobb-PC-en sin for å få arbeid medan ho ventar. Foto: Ellen Karin Moen / NRK

Men sjølv om dei alle kom i seks-draget, såg ventetida ut til å bli lang.

– Det står på nett at dei skal opne halv åtte, men google seier halv ni, så det blir spennande å sjå kor lenge me må sitte. Eg tenkte uansett at eg skulle prøve å få jobba litt medan eg sit her, seier Hårstad.

Laura Vapsva reiser til Hellas med familien i morgon, og treng naudpass til dottera si. Foto: Ellen Karin Moen / NRK

Litt før halv åtte var alle komen seg inn på politihuset.

Gler seg til ferietur

Alle tre reiser dei innan kort tid og treng naudpass til ungane sine.

– Me skal til Kreta, og gler oss veldig, fortel Laura Vapsva.

Tysdag endra politiet reglane for kven som kan få naudpass. Det betyr at det frå i dag av skal bli enklare å skaffa seg eit naudpass så lenge du har bestilt feriereisa di før 1. juni, eller du skal ha til nokon under 18 år.