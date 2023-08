Avstanden kamphanene imellom krymper riktignok en smule.

På Norstats byrådsledermåling for NRK i mai ville bare 17 prosent ha Eirik Lae Solberg i sjefsstolen. Nå peker 24 prosent på Høyres Oslo-topp.

Foretrekker Raymond

Også Raymond Johansen øker sin oppslutning, men noe mindre. Sist svarte 32 prosent av velgerne at de foretrekker mannen som har styrt Oslo i åtte år.

På Norstats augustmåling får han 37 prosent.

Eller nærmere bestemt det smått legendariske resultatet 36,9.

– Bedre å være populær

NRKs ferske partimåling tirsdag viser svake 16,2 prosent for Arbeiderpartiet i Oslo. Høyre får 33,8, mer enn dobbelt så mye.

Raymond Johansen legger ikke skjul på at han synes det som mest fremstår som en personlig popularitetsmåling, er lite viktig i den sammenheng.

– Det eneste som betyr noe er valget 11. september. Men det er bedre å være populær enn upopulær, sier han.

Utfordreren fra høyresiden ser på målingen som en oppmuntring.

Eirik Lae Solberg smiler etter den ferske målinga. Her får Høyre dobbelt så mange stemmer som Arbeiderpartiet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er hyggelig at flere har tro på meg som byrådsleder. Så håper jeg det fortsetter.

– 17 prosent sist var jo veldig dårlig, da.

– Jeg var en ganske ukjent kandidat for mange sist. Etter hvert som folk har fått sans for Høyres budskap og forhåpentligvis lagt merke til meg, så kan det jo hende at det hjelper litt på, sier Eirik Lae Solberg.

Flere har bestemt seg

På målingen er det færre som ikke vil ha noen av dem som sjef i Oslo. Og færre som ikke mener noe.

– Det er nå man har oppdaget at det er et kommunevalg. Hverken Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg står på valg, sier Raymond Johansen.

– Men Eirik Lae Solberg går fram enda mer?

– Jeg håper vi nå kan konsentrere oss om politikken. Jeg snakker om at vi fortsatt skal ha eiendomsskatt og satse på eldreomsorgen og gi de unge muligheter.

– Nå savner jeg at Høyre forteller hvor de skal kutte, sier Arbeiderpartiets byrådsleder.

Raymond Johansen scorer for øvrig best blant kvinner, og særlig i aldersgruppen 30-39 år. Eirik Lae Solberg er mest populær blant menn over femti.