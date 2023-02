Raymond om skytinga på Furuset: – Skyter ut i rene Chicago-stil

– Jeg er helt sjokkert. Hva i all verdens land og rike er det som foregår? En AK-47 rundt Ikea på Furuset?

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter tirsdagens skyting på en parkeringsplass ved Ikea på Furuset.

– I åpningstiden, masse mennesker rundt, et slikt våpen og skyter ut i rene Chicago-stil... Dette er helt uakseptabelt. Veldig bra at politiet har tatt gjerningsmannen veldig raskt.

Han ble informert om skytingen på parkeringsplassen av politiet tirsdag kveld.

– Det er en person som er godt kjent av politiet som har en lang historikk bak seg. Bra at de tar han, sier Johansen.

Skjøt med AK-47

Det var like etter klokken 20 tirsdag at politiet ble varslet om skyting på parkeringsplassen ved Ikea på Furuset i Oslo.

Meldingen gikk ut på at det ble skutt mot en bil som stod parkert på parkeringsplassen. To biler kjørte deretter i hver sin retning.

Ifølge NRKs opplysninger ble det avfyrt minst fire skudd med en AK-47 som er et tohånds automatgevær.

En mann i 30-årene ble truffet av skudd i beina, ifølge NRKs opplysninger.

Politiet opplyser at det ikke dreier seg om alvorlige skader.

Nekter for drapsforsøk

En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk.

Forsvareren hans Øystein Ola Storrvik sier til NRK at klienten innrømmer å ha skutt, men nekter for at det er snakk om et drapsforsøk.

Storrvik bekrefter at mannen ble tatt med et tohånds automatgevær, og at det ble løsnet flere skudd.

Forsvareren sier at det skal ha vært en konflikt som er bakgrunnen for skytingen.

En by med voldshistorie

Raymond Johansens sammenligning med Chicago er sterk kost.

Chicago er USAs tredje største by. I 2020 ble 784 personer drept.

Det var 274 flere enn året før, ifølge NTB.

Byen, som også blir kalt «the windy city», har en lang historie med vold i moderne tid. Det mange forbinder byen med, er gangsteren Al Capone.

Gangsteren Al Capone var en beryktet figur i Chicago i flere år. Foto: AP

Capone var ansvarlig for en rekke mord, men ble aldri dømt for dette. Han ble beskrevet som en samfunnstrussel av daværende president Herbert Hoover.

Den amerikanske storforbryteren tjente mye penger å produsere og selge sprit mens landet hadde et alkoholforbud. Bare i 1927 hadde han fortjeneste på rundt 105 millioner dollar.

Han ble til slutt fengslet i 1931 for å blant annet ikke å ha betalt skatt.