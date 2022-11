Byrådsleder Raymond Johansen uttaler seg etter at en mann ble skutt og drept på Grønland i Oslo søndag morgen. Bare noen dager i forveien ble en mann skutt på Furuset, og de siste ukene har også personer blitt skutt på Torshov og på Tøyen torg.

– Det er klart at vi er bekymret over mange skyteepisoder som har vært i Oslo den siste tiden, sier Johansen.

Han sier kommunen må jobbe hardere for å hindre rekruttering til de kriminelle miljøene. En ting kommunen gjør er å gi jobber til flere unge.

– Det er ikke ubetydelig hvordan du tjener dine første kroner, om det er på arbeid eller på dopsalg. Å hindre at eldre kriminelle lykkes med å rekruttere yngre er særdeles viktig.

Mannen ble skutt og drept like ved Vaterlandsparken på Grønland. Foto: Javad Parsa / NTB

Også politiet sier de styrker innsatsen mot kriminelle miljøer i hovedstaden.

– Vi skal være mer synlige ute, styrke oss på etterforskning, og ta saker raskere til retten for å få dommer, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Kritiserer Johansen

Byrådslederkandidat for Høyre i valget neste år, Eirik Lae Solberg, kritiserer Solbergs uttalelser.

– Jeg reagerer på at byrådslederen ikke etterlyser en sterkere politiinnsats mot gjengkriminaliteten i Oslo.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo til valget neste år. Foto: Nadir Alam / NRK

Solberg sier han er enig at det er viktig å jobbe forebyggende, men at det ikke er nok.

– Både sommerjobber og fritidstilbud for ungdom er viktige for å forebygge, men vi må løse den situasjonen som har oppstått nå.

Han forventer at byrådet kommer med flere konkrete tiltak.

– Dette går ut over tryggheten til innbyggerne i Oslo. Det må gis full prioritet at politiet sørger for en slutt på rekken med drap og alvorlig vold. Og jeg forventer at Oslo kommune bistår på alle måter vi kan.

Kilder til NRK: Skyting på Furuset knyttet til kriminelt miljø

Lite tillit til politiet

På Grønland er det langt fra første gang de hører politi og kommune love sterkere innsats etter en alvorlig kriminell hendelse. Lederen i Beboerforeningen på Grønland har liten tro på at situasjonen vil bedre seg.

– Jeg håper det er riktig, men jeg tror det ikke før jeg ser det. Og jeg tenker at det gjelder for ganske mange her, sier Berit Jagmann.

Berit Jagmann, styreleder i Beboerforeningen på Grønland. Foto: Live Wold / NRK

Hun sier mange som bor på Grønland har lite tillit til at politiet kan bedre situasjonen. En av årsakene er at politiet ikke slår nok ned på åpenlyst narkotikasalg i området.

– For meg er det helt uforståelig. Ingenting er mer forebyggende enn å fjerne åpenlyst dopsalg. Barn, ungdommer og voksne ser at de kan gjøre hva som helst uten å bli straffet, sier Jagmann.

Hun forteller at mange foreldre som bor trangt med barna sine er redde for å slippe dem ut.

– De er redde for at barna skal havne i miljøer de ikke skal være i. Vi vet jo at de kriminelle rekrutterer aktivt blant lokale barn og unge.

Undersøker om drapet var hevn

Det var rundt klokken 04 søndag at en mann i slutten av 20-årene ble skutt og drept ved Vaterlandsparken på Grønland i Oslo. Politiet tror drapet var et kriminelt oppgjør, og at det var flere involvert. De har pågrepet to personer, og den ene, en mann i 20-årene, er siktet for medvirkning til drap.

Krimtekniker i arbeid på åstedet for drapet på Grønland. Foto: HALLDOR ASVALL / NRK

Den siktede mannen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer, Inam Ghous Ali.

Den drepte mannen er tidligere dømt for flere lovbrudd, og tilhører et kriminelt miljø. Politiet mener derfor at han ikke var et tilfeldig offer.

Etter det NRK får opplyst har mannen vitnet i flere rettssaker. Én av flere teorier politiet nå undersøker er om han ble drept som hevn for at han har vitnet.

Politiet har hentet inn overvåkingsvideo fra området, og snakket med noen vitner som var i området. De vil ikke si om de har funnet drapsvåpenet.