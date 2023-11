Bakgrunnen er et forslag fra Rødt om å lyssette rådhuset med det palestinske flaggets farger samme dag.

29. november er FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk.

Forretningsutvalget i Oslo bystyre utsatte behandlingen av saken 6. november, og ba byrådslederen vurdere spørsmålet før neste møte.

Arbeiderpartiet foreslo samtidig å heise Palestina-flagget på rådhusets flaggstenger i stedet for å lyssette fasaden.

Det ble også gjort på Palestina-dagen i fjor.

– Bør utvise varsomhet

I sitt svar skriver byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) at «det bør utvises varsomhet med å bruke rådhuset til å uttrykke støtte eller markere politiske standpunkter gjennom flagging og lyssetting».

ANBEFALER FLAGGING: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). Foto: Tom Balgaard/NRK

Han har vurdert saken i samråd med Rådhusets forvaltningstjeneste og Oslo kommunes internasjonale kontor.

– Rådhuset skal være et hus for alle innbyggere i byen uavhengig av politisk ståsted, religion og livssyn, og ikke bidra til polarisering i det offentlige ordskiftet, skriver Solberg.

Byrådslederen skriver også at Oslo må trå særlig varsomt i saker som er sterkt knyttet til norsk utenrikspolitikk.

Anbefaler unntak

Men:

– De forferdelige lidelsene for sivilbefolkningen på Gaza tilsier imidlertid at det gjøres et unntak, skriver Eirik Lae Solberg.

Derfor anbefaler han at Oslo kommune flagger på FNs Palestina-dag 29. november.

Han tilrår samtidig at både Palestinas og FNs flagg skal heises.

Forretningsutvalget behandler saken på nytt førstkommende mandag.

Fornøyd opposisjon

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri sier at det viktigste er å vise solidaritet med det palestinske folk, ikke nødvendigvis å lyssette rådhuset, slik de først foreslo.

GLAD FOR MARKERING: Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi i Rødt for andre år på rad får med oss resten av bystyret på å markere FNs internasjonale dag for det palestinske folk.

– Dette er spesielt viktig i den situasjonen mange palestinere står i, både i Norge, men også spesielt i Gaza og Vestbredden, sier Mobasheri.

Abdullah Alsabeehg, nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, mener også at flaggingen er ekstra viktig nå.

FORNØYD: Abdullah Alsabeegh (Ap) mener det er riktig at kommunen viser solidaritet. Foto: Mats Rønning / NRK

– Til nå er mange tusen mennesker drept i Gaza, og det er veldig viktig å vise solidaritet.

Støtte til norske jøder

I svaret understreker Eirik Lae Solberg at det er lidelser i sivilbefolkningen på begge sider av krigen.

Han viser til at ordfører Anne Lindboe (H) planlegger et større arrangement 26. november.

Da er det det 81 år siden skipet D/S Donau forlot Oslo havn med 529 norske jøder om bord med kurs for konsentrasjonsleiren Auschwitz.

– Dagen markerer også at det er 50 dager siden Hamas’ angrep på Israel 7. oktober der mange sivile ble drept eller bortført og tatt som gisler.

– Jøder som bor i Oslo og andre steder opplever økende antisemittisme og stor utrygghet. Jeg mener det er viktig at Oslo kommune viser vår støtte, skriver Eirik Lae Solberg.