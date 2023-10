Søndag klokka 11 møtes Høyre (H) og Venstre (V) til forhandlinger om nytt byråd i Oslo.

– I dag skal vi snakke om hvordan vi kan sørge for at Oslo er en trygg by også i framtiden. Hvordan vi skal håndtere økende vold blant barn og unge, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Planen er at partiene skal bli enige om en politisk plattform. Men de blir ikke ferdige søndag.

Samtalene fortsetter mandag, og da er temaet skole, varsler Lae Solberg.

Avviser ny bil-politikk

Om Høyre og Venstre går i byråd sammen, vil de ikke ha flertall. De vil derfor trenge støtte fra Fremskrittspartiet (Frp) og Kristelig Folkeparti (KrF).

En utfordring for Solberg er at V og Frp står langt fra hverandre. Særlig i spørsmål om klima, miljø og hvilken plass bilen skal ha i Oslo.

Frp har vært særlig opptatt av at mange av grepene forrige byråd har innført må oppheves, og at bilen må få større plass igjen i Oslo.

Søndag ser det ikke ut til at Høyre er særlig interessert i å legge til rette for mer bilbruk i hovedstaden:

– Vi er opptatt av å legge til rette for gående og syklende framover også. Dette er ikke noe stort stridstema mellom oss, sier Lae Solberg.

Men han avviser at de skal føre MDG-politikk.

– Nei, vi skal føre Høyres og Venstres politikk for syklende og gående. Jeg er sikker på at vi finner gode løsninger.

Høyres Eirik Lae Solberg håper å få Frp og KrF med på samarbeid. Foto: Rolf Petter Olaisen

Trenger Frp og KrF

Høyre har invitert Frp og KrF til å inngå en samarbeidsavtale.

Håpet til Solberg er å forhandle fram en slik avtale samtidig som Høyre og Venstre blir enige.

– Velgerne har jo stemt for et skifte i Oslo ved å gi Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti et flertall i bystyre. Det er det flertallet som gjør det mulig å gi Oslo en ny politisk retning, sa Solberg fredag.

Venstre har helt siden før valget kjempa for å få et byråd med Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Uten Frp. Mens Høyre har avvist at de vil samarbeide med MDG.

Vil ikke være støtteparti

Forrige uke sa Frp at de ikke ønsker å være et rent støtteparti.

– I utgangspunktet kommer vi ikke til å være et støtteparti for byrådet. Det betyr at man får et mindretallsbyråd som ikke har støtte fra Frp, sa fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen til NRK.

Fylkesstyret i partiet har tidligere vedtatt at de ikke vil støtte et byråd de ikke selv sitter i.

Det er uklart når Høyre og Venstre vil snakke med partiene om samarbeidsavtale.