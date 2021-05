Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det bekymrer meg at det legges lite penger på bordet, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd til NRK.

Hun sikter til dagens lekkasje i VG fra revidert nasjonalbudsjett. Avisen skriver at fylkeskommunene får 1,5 milliarder kroner ekstra for å dekke koronatap. Det er fylkene Oslo og Viken som eier Ruter.

Pengene kommer i tillegg til 1,25 milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet som ble vedtatt i desember. Det reviderte budsjettet blir lagt fram i morgen.

– Det er viktig for å sørge for at kollektivselskapene overlever denne krisen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (Høyre).

2,6 milliarder i Ruter-tap

Lan Marie Berg er ikke imponert.

– Ruter alene har et scenario der de ligger an å tape 2,6 milliarder kroner i 2021. 1,5 milliarder ekstra til alle landets kollektivselskapet vil ikke være nok, sier hun.

FÆRRE PÅ T-BANEN: Ifølge byrådet kan Ruter tape 2,6 milliarder kroner i 2021. Foto: Intisaar Ali

Ruter har mistet halvparten av de reisende siden pandemien startet. Samtidig har selskapet latt være å kutte ruter. Grunnen er at det skal være mulig å holde avstand for dem som må kjøre buss, trikk og bane.

Frykten er at staten skal stenge pengekrana når pandemien er over, men at passasjerene fortsatt uteblir.

Rutekutt

Derfor varslet Ruter tidligere i år rutekutt fra høsten av.

– Nå frykter jeg kø, kork og kaos i Oslo, sier Lan Marie Berg.

– Under pandemien har flere valgt bilen fordi det har vært en sterk oppfordring om å unngå kollektivtransport.

Hun vil ha klare løfter om at staten vil stille opp i overgangen fra pandemi til ny normal.

– Vi må forhindre at kollektivselskapene må ta ned tilbudet før vi vet hva ny etterspørsel vil være, sier MDG-byråden.

Utelukker ikke mer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) utelukker ikke at det kan komme mer penger.

– I alle fall ligger det an til full dekning fram til 1. november, sier han til VG.