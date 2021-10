Antall biler på veiene i Oslo skal ned. Her er en av løsningene

Kjetil Bull og familien har brukt delingsbiler de siste ti årene. Helt siden den minste i søskenflokken på tre begynte på skolen.

Han har alltid tenkt at byen ikke trenger mange biler som står i kø, og ser gjerne at antall biler i byen reduseres.

– Jeg tror det er bare er til det gode, sier Kjetil.

Kjetil Bull og sønnen Lasse skal gjøre et ærend og bruker delingsbil til det. Foto: Marthe Stoksvik / NRK Foto: Marthe Stoksvik / NRK

Det finnes flere måter å dele biler på i Oslo. Og flere selskap som leier ut. Hos de ulike selskapene kan du booke bil når du trenger det.

Noen selskaper eier biler du kan leie, og hos andre kan privatpersoner leie ut sin egen bil gjennom selskapet.

En delingsbil mot ti privatbiler

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) har lenge vært opptatt av å legge til rette for bildeling.

– Vi har et mål i Oslo om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030. Bildeling er en viktig del av løsningen, sier Stav og legger til:

– Bildeling er som et kinderegg. Det er bra for lommeboka, miljøet og bylivet.

Derfor vedtok byrådet i 2019 å gjøre flere beboerparkeringer til deleparkeringer. I løpet av året skal 600 nye deleparkeringer være på plass. Og det kommer trolig flere.

Ifølge Transportøkonomisk institutt kan en delingsbil erstatte ti privatbiler.

Sirin Stav (MDG) mener delingsbil er en av løsningene på å få ned antall biler i Oslo. Foto: Hanna Johre / NTB Foto: Hanna Johre / NTB

– Når bil blir lettere tilgjengelig for folk flest, kan det gjøre at flere enn før velger å kjøre?

– I det store bildet tror jeg vi erstatter bileierskap i stor grad, og dermed også bilkjøring i byen, sier Stav.

Interessen har eksplodert

Hvert eneste år øker interessen for delingsbiler i Oslo.

– Før var det litt flaut å kjøre delingsbil. Nå er det kult, sier Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet.

Han solgte sin egen bil da han begynte å jobbe med bildeling, og har ikke sett seg tilbake.

Munch-Olsen forteller til NRK at Bilkollektivet har hatt en 65 prosent økning i antall betalende medlemmer de siste 12 månedene.

I juli i fjor kunne de feire at de hadde 10.000 medlemmer, mens i samme måned i år bikket de 16.500.

Flere av aktørene som Hyre, Nabobil og Vybil opplever også økt etterspørsel.

– Vi må kjøpe færrest mulig biler og dele på dem, sier Munch-Olsen.

Morten Munch-Olsen ønsker bedre betingelser for delingsbil i Oslo. Foto: Anders Fehn Foto: Anders Fehn

– Dyrt å eie bil

Først og fremst er det økonomien som gjør at familien Bull ikke eier egen bil.

– Det å eie bil er dyrt. Men det er en miljøfaktor i det også, sier Kjetil Bull.

Sønnen Lasse har også fått øynene opp for delingsbil.

– Det er praktisk, du har en bil hvor enn du er og når du trenger det, sier Lasse.

Barna har tatt mye buss, trikk og bane gjennom oppveksten. Lasse sier det ikke har vært noe problem, men han innrømmer at det noen ganger har fristet med skyss til trening.

– Siden vi ikke hadde bil var det heller aldri noe mas om å bli kjørt til noe, sier pappa Kjetil og ler.

Kjetil Bull og familien har brukt delingsbil i ti år. Foto: Marthe Stoksvik / NRK Foto: Marthe Stoksvik / NRK

Delingsbil på hytta og ferie

Også Marie Bye er flittig bruker av delingsbil. Hvis det ikke var for tilbudet hadde hun kanskje kjøpt egen bil.

– Så lenge jeg bor i byen kommer jeg til å bruke delingsbil framfor å kjøpe egen bil, sier hun.

Marie Bye hadde kanskje kjøpt egen bil hvis det ikke var for delingsbiler. Foto: Rolf Petter Olaisen Foto: Rolf Petter Olaisen

Hun bruker den til hytta, på helgeturer eller ærend som er vanskelig å gjøre med bussen. I sommer leide hun bil for å reise rundt i Norge.

– Jeg syns det er fantastisk for oss som ikke trenger bil hver dag, sier Bye.

Ønsker bedre betingelser

Morten Munch-Olsen er glad kommunen legger til rette for bildeling. Men han peker på noen ting som kunne vært bedre.

Blant annet mener han det er for få parkeringsplasser, og at det er for dyrt.

– For en delt bil betaler vi det dobbelte av det en privatbil betaler. Det er opplagt at det alltid bør være bedre betingelser for delte biler enn private biler, sier Munch-Olsen.

Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet forteller at etterspørselen etter delebiler har økt enormt de siste årene. Foto: Anders Fehn Foto: Anders Fehn

Byråd Sirin Stav mener bransjen allerede har bedre betingelser, ved at de får noe som heter allsonekort.

– Det er et privilegium de har som ikke privatbiler har. Så er det jo næringsvirksomhet å leie ut delingsbiler, sier Stav.

– Men vi vil se nærmere på dette fordi vi vil at det skal være attraktivt å velge delingsbiler. Dette er en prøveordning som vi skal lære av, og vi tar gjerne imot tilbakemelding fra aktørene og vil vurdere om det er nødvendig å justere prisnivået, sier hun.