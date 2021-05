Koronapandemien har rammet Oslo hardt.

Butikker og serveringssteder har vært stengt, sosiale sammenkomster sjeldne og mange elever har sittet inne på egne rom og hatt undervising gjennom en dataskjerm.

Men fredag klokken 13.30 kommer det mest sannsynlig gode nyheter.

Da holder Oslo kommune en pressekonferanse om planene for den videre gjenåpningen av hovedstaden.

Forrige gang byrådet holdt en pressekonferanse åpnet de både butikker og kjøpesentre.

Storo storsenter er et av kjøpesentrene som fikk åpne etter forrige pressekonferanse. Foto: Vegar Erstad

Denne gangen er det knyttet spenning til om serveringssteder, kulturliv og treningssentre er neste på lista i gjenåpningsplanen.

– Jeg gleder meg til i morgen å kunne presentere det. Vi har sett på tre ting hele veien. Det ene er smittetallene, det andre er vaksineringen og det tredje er antall innleggelser, sier Raymond Johansen til NRK.

Johansen under press fra alle kanter

Serveringssteder, barne- og ungdomslag og kulturarenaer i Oslo har lenge bedt om at tiltakene må lettes på.

Rustad IL Paraidrett i Oslo, som driver med idrett for ungdom med psykisk utviklingshemming, har lenge ventet på lettelser slik at de kan møtes til fysisk aktivitet igjen.

Utøvere fra Rustad paraidrett under Løvelekene på Lambertseter stadion. Foto: Vidar Larsen/ Rustad IL

– De blir lei seg og forstår ikke hvorfor de ikke kan være med. Foreldre prøver å forklare, men det er ikke like lett for dem. De blir sittende hjemme og er lei seg. Fysisk aktivitet for disse er veldig viktig, sier Vidar Larsen, leder for paraidrett i Rustad IL.

I 2021 har gjengen fra Rustad IL kun gjennomført fire treninger. De håper byrådslederen åpner for innendørs trening så snart som mulig.

Vil åpne ølkranene

Noen av serveringsstedene i Oslo er helt avhengige av å ha åpent på sommeren.

Det er da de får inntekten sin.

Markus og Joppe Gjelseth står bak utebaren på Lekter'n. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi håper at Raymond Johansen nå har mulighetene til å lette opp for at vi kan servere mat og skjenke alkohol til 22 på kvelden, sier Joppe Gjelseth, administrerende direktør i Mat og Drikke-gruppen.

Pilene peker riktig vei

Smittetallene er på vei ned. Det er også antall innleggelser på sykehus i Oslo-området. Samtidig øker antall vaksinerte uke for uke.

Men fortsatt er Johansen hemmelighetsfull og vil ikke si om gjenåpningsplanen fortsetter i uken som kommer.

– Vi må basere oss på råd vi får fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og har selv bygd opp en stor koronaorganisasjon, sier han.

Alt dette er med på vurderingen for om man kan gi grønt lys til en gjenåpning av byen.

Det som er sikkert er at ikke alt vil åpne på en gang.

– Vi legger oss på en gradvis kontrollert gjenåpning av Oslo, sier Johansen.

Friske midler til gjenoppbyggingsplan

Torsdag la byrådet i Oslo frem det reviderte Oslo-budsjettet. Det har som mål å gjenoppbygge Oslo og få byen trygt ut av pandemien.

Planen kreve 438 millioner kroner i friske midler. Forslaget ble lagt fram torsdag klokken 12.

– Parallelt vil vi starte gjenoppbyggingen av Oslo til en by med lav arbeidsledighet, høy aktivitet i næringslivet og små sosiale forskjeller, sier byrådslederen.

Oslos plan for gjenoppbygging Ekspandér faktaboks Oppvekst, kunnskap og frivillighet: 183 millioner kroner, som blant annet går til styrket skolebudsjett, tiltak for økt gjennomføring i videregående skole, økt bemanning i barnehagen og aktiviteter for barn og unge i sommer, herunder oppgradering av badeanleggene på Svarttjern, Sollerudstranda, Katten og Hvervenbukta.

183 millioner kroner, som blant annet går til styrket skolebudsjett, tiltak for økt gjennomføring i videregående skole, økt bemanning i barnehagen og aktiviteter for barn og unge i sommer, herunder oppgradering av badeanleggene på Svarttjern, Sollerudstranda, Katten og Hvervenbukta. Arbeid, næring og kultur: 139 millioner kroner, som blant annet går til avgiftslettelser for næringslivet, tiltak for økt handel i Oslo sentrum, stipender til kunstnere og sommerjobber og ungdomsjobber.

139 millioner kroner, som blant annet går til avgiftslettelser for næringslivet, tiltak for økt handel i Oslo sentrum, stipender til kunstnere og sommerjobber og ungdomsjobber. Psykisk helse: 116 millioner kroner, som blant annet går til styrking av helsestasjonene og en lang rekke ulike strakstiltak for bedre psykisk helse. Kilde: Byrådets forslag til revidert Oslo-budsjett.

Revidert budsjett viser at koronaen koster kommunen dyrt. Bare første halvår må byrådet bruke 1,6 milliarder kroner ekstra. Det går til tiltak som testing og vaksinering.