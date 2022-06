– Jeg mener at fyrverkeri helt klart er utdatert, skriver Sirin Stav (MDG) i et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi må fremover tenke nytt og grønt om hvordan feiringer og markeringer kan skje – uten fyrverkeri, fortsetter Stav.

VIL KUNNE FORBY: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Foto: Hanna Johre / NTB

Hun ber regjeringen sørge for at Oslo og alle andre norske kommuner får hjemmel til å innføre lokale forbud mot fyrverkeri.

– Jeg mener at det er viktig at vi legger vekt ikke bare på brannsikkerhet, men også hensyn til mennesker, dyr og miljø, sier MDG-byråden til NRK.

Uønskede hendelser

Sist nyttårsaften ble det på landsbasis registrert 115 såkalt uønskede hendelser som følge av fyrverkeri. Det viser tall fra DSB. Uønskede hendelser er branner, branntilløp, øyeskader, andre personskader og nesten-uhell.

Av disse var 50 personskader, hvorav 12 øyeskader.

Tenkte på krig

At kravet fra byrådet kommer nå skyldes derimot ikke uvettig bruk av fyrverkeri nyttårsaften.

Bakgrunnen er oppskytingen fra et cruiseskip på Filipstad 18. mai.

Mange reagerte på de høye smellene sent på kvelden. Ukrainske flyktninger ble minnet om krigen i hjemlandet.

Brann- og redningsetaten hadde gitt tillatelse til det kraftige fyrverkeriet, men folk i byen ble av ulike grunner ikke advart.

– Kan ikke avslå

Er brannsikkerheten god nok, skal det mye til for at brannvesenet kan helle vann på fyrverkeri-planer.

– Vi har ikke myndighet til å avslå en søknad basert på kriterier som støy, miljøvern og dyrehensyn, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten i Oslo.

IKKE MYNDIGHET: Brannvesenet kan ikke avslå en fyrverkerisøknad basert på for eksempel dyrevelferd, forklarer Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

Fyrverkeri er i utgangspunktet bare lov på nyttårsaften. Innenfor Ring 2 og i den verneverdige trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga er det også forbudt da.

De som vil skyte opp raketter ellers i året, må søke brannvesenet om dispensasjon.

– Utenfor forbudssonen gir vi tillatelse når søker har tillatelse fra grunneier, og har dokumentert at brann- og personsikkerheten er ivaretatt, sier Dalen.

Dyrevelferd

Det er altså dette byrådet vil gjøre noe med.

– Vi må kunne ta hensyn også til støy, luftkvalitet, dyrevelferd og befolkningens helse.

– Det er for eksempel fare for at folk kan bli retraumatisert ved plutselige smell, sier Sirin Stav.

Det hører med til historien at Norges Fotballforbund (NFF) hadde fått tillatelse til å sende opp fyrverkeri i pausen på landskampen mellom Norge og New Zealand på Ullevaal lørdag.

NFF avlyste fyrverkeriet etter skytingen i Oslo sentrum natten i forveien.

IKKE FYRVERKERI: Det ble en annen type feiring enn det planlagte fyrverkeriet under landskampen mellom Norge og New Zealand sist lørdag. Du trenger javascript for å se video. IKKE FYRVERKERI: Det ble en annen type feiring enn det planlagte fyrverkeriet under landskampen mellom Norge og New Zealand sist lørdag.

Mye søppel

Blant folk NRK har spurt på gata i Oslo, hilser de fleste strengere regler velkommen. Her er et knippe uttalelser:

– I privat regi kan det godt være totalforbud. I offentlige settinger er det greit for meg.

– Jeg er for et forbudt fordi folk ikke greier å rydde opp etter seg. Det blir så jævlig mye søppel.

– Først og fremst fordi det skremmer dyr. Jeg vet om folk på landet som har hester på stallen som har gått amok.

– Det bør være lovlig. Det er altfor mye forbudte ting allerede.

NYTTÅRSAFTEN 2019/2020: Dette var det hittil siste året med kommunalt fyrverkeri i havnebassenget. Havnelageret til høyre og tårnet på festningen bak. Foto: Berit Roald / NTB

Vil ha forbud

Sirin Stav legger ikke skjul på at hun personlig ønsker et forbud. Som bystyrerepresentant fremmet hun i 2020 forslag om å forby privat fyrverkeri sammen med SVs Ola Wolff Elvevold.

Forslaget fikk den gang støtte av MDG, SV, Rødt, Venstre, Senterpartiet og den uavhengige representanten Danny Chaudhry.

Stav understreker at byrådet ikke har tatt stilling i saken. Er byrådet enig med sin fagbyråd, er det klart flertall i bystyret for strengere regler.

– Det jeg ber justisministeren om, er lovhjemmel til å kunne stramme inn på praksisen og gjøre egne vurderinger lokalt, inkludert et eventuelt generelt forbud.

– Jeg tror jo justisministeren og regjeringen har forståelse for et ønske om lokalt selvstyre, poengterer miljøbyråden.

Justisdepartementet har ikke besvart NRKs forespørsler om en kommnentar til ønsket fra byrådet.