Byrådet i Oslo trosset faglige råd og sa nei til hjemmeskole

– Det er ikke et enkelt råd å gi. Vi vil helst ha elevene på skolen. Men smittesituasjonen og bemanningssituasjonen er så krevende at vi mener det er den beste løsninga nå.

Det sier Oslos skoledirektør Marte Gerhardsen. De anbefaler byrådet i Oslo å stenge skolene og ha digital undervisning ut året.

Byrådet sa nei

Allerede på mandag kom de med denne anbefalinga. Det kommer fram i et brev Utdanningsetaten i går sendte til alle skolene i Oslo.

– Fra vårt ståsted som skoleeier gav vi i går råd om å innføre digital undervisning/rødt nivå frem til nytt år for alle elever, står det i brevet.

Siden har de gått bort fra rødt nivå - nå anbefaler de kun hjemmeskole.

I brevet kommer det også fram at byrådet ikke hørte på etaten. I stedet landa de «etter en helhetsvurdering» på å følge de nasjonale reglene.

Marte Gerhardsen er direktør for Utdanningsetaten i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

Det betyr gult nivå i barneskoler og ungdomsskoler og rødt nivå i videregående.

– Byrådet gjøre en helhetsvurdering. Det har vi respekt for, og må ta til etterretning. Vi jobber for å sikre et best mulig tilbud fram mot jul, sier Gerhardsen om byrådets avgjørelse.

Byrådet har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

Vil stenge fra mandag

Rødt tar saken om å stenge skoler opp når Oslo bystyre samles til sitt siste møte før jul klokka tolv i dag.

Helt konkret foreslår Rødt å stenge alle skoler fysisk fra og med mandag og ha digital undervisning de siste dagene før jul.

Partiet viser blant annet til Arbeidsmiljøloven og kravet om et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

– Det kan ikke sies å dekkes for ansatte i skoler, barnehager og AKS med dagens smittesituasjon og tiltak, sier Rødts Ylva Holm Torsteinson.

– Ikke forsvarlig

– Fraværet er som vi alle vet skyhøyt, vikarer er ikke å oppdrive, og det er praktisk umulig å ha få nærkontakter i omsorgsyrker som dette.

– Rødt mener at i den situasjonen Oslo nå står i, er det ikke forsvarlig hverken for de ansatte eller barnas del å holde åpent, sier hun.

Partiet foreslår også å stenge barnehager og Aktivitetsskolen fra og mandag og hele romjula. De vil ha unntak for sårbare barn og barn med foreldre i samfunnskritiske situasjoner.

Vil sikre julefeiring

– Vi får tilbakemeldinger om at medlemmene våre rett og slett er utmatta, sier Utdanningforbundets Jorunn Folkvord.

Kravet om å stenge skolene til uka får støtte fra Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, som organiserer lærerne.

Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet sier medlemmene deres er utmatta. Foto: Olav Juven / NRK

– Vi mener dette er et fornuftig tiltak for å sikre at flest mulig får en best mulig juleferie, uten karantene, sier Folkvord.

I et brev sendt til politikerne i Oslo skriver de at de mener det vil bidra til lavere smittespredning fram mot jul.

Holder barna hjemme

I Oslo er det nå høy smitte blant barn og unge, og utbrudd ved flere skoler og i barnehager. Også i kommunene rundt er det høy smitte - men ingen har gått til rødt nivå.

I Asker har flere foreldre valgt å holde barna hjemme, skriver Budstikka.

– Jeg velger å holde den yngste hjemme for å sikre julen, sier firebarnsmor Anne Renate Bergtun til avisa.

Og i Bergen har Utdanningsforbundet nå bedt byrådet der om å ha hjemmeskole fram til jul, ifølge Bergens Tidende.