Byrådet i Oslo innfører digital skole

Byrådet snur og innfører digital skole i hele Oslo kommunen.

– Situasjonen i osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende, på grunn av sykdom eller karantene. Mange foreldre er bekymra for at barna skal bli smitta rett før jul. Basert på dette, og klare faglige råd, har byrådet i dag besluttet at det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember. I grunnskole, videregående, voksenopplæring og fagskolen, sier helsebyråd Robert Steen.

Dette har byrådet vedtatt i dag, opplyste helsebyråden i bystyret nettopp.

Sårbare barn og barn av foreldre i samfunnskritiske yrker skal fortsatt få tilbud på skolen.