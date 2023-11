Prisen blir lavere 1. september neste år. De som reiser kollektivt i sone 1 i Oslo må da betale om lag 700 kroner for månedskortet.

For dyrt

I dag koster 30-dagersbilletten 853 kroner. Det syns folk vi treffer på holdeplassen på Nationaltheatret er for dyrt.

– Nå har jeg et ganske trangt budsjett, så det spiser jo av budsjettet, sier Evelina Sekiw, som venter på bussen på Nationaltheatret.

– 853 kroner er litt mye. Det er ikke så lenge siden det kostet rundt 500, husker jeg, sier hun.

FOR DYRT: Busspassasjer Evelina Sekiw Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg kjøpte månedskort i dag. Det er veldig dyrt, sier Othman Alali på vei til trikken.

– Hvor mye burde det ha kostet?

– 650, noe sånt, svarer Alali.

FOR DYRT: Trikkepassasjer Othman Alali. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

130 millioner

I Hammersborgerklæringen lover det nye byrådet at prisen skal ned til 499 kroner i løpet av fireårsperioden.

Når de legger fram tilleggsbudsjettet for neste år torsdag, setter de av 130 millioner kroner for å starte nedtrappingen.

– Vi setter av penger til å kutte prisen på månedskort med 150 kroner fra 1. september, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

Da skal også prisen på barnebilletten ned, men detaljene er ikke klare.

– Når blir prisen 499, som dere har lovet?

– Nå har vi sittet i byråd i to uker, så det er grenser hvor du greier å justere på et budsjett du ikke har laget selv. Men dette er i hvert fall et stort første skritt, sier Vea.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier at månedskortet blir billigere av to grunner. Det skal lønne seg å handle miljøvennlig og la bilen stå og reise kollektivt.

– Og så har veldig mange i Oslo en vanskelig økonomisk situasjon om dagen. Da bør kommunen gjøre det litt lettere og ikke vanskeligere å få hverdagen til å gå opp, sier Lae Solberg.

Utsatt i Akershus

Også i Akershus har det nye borgerlige fylkesrådet lovet billigere månedskort.

De la fram sitt tilleggsbudsjett fredag. Der var billigere månedskort utsatt til 2025.

Oslo og Akershus eier Ruter sammen. Pristiltak i ett fylke må godkjennes av det andre. Marit Vea føler seg trygg på at nabofylket ikke vil hindre Oslo i å senke prisen på månedskortet.

BILLIGERE: T-banen i Oslo blir billigere, i hvert fall for de som har månedskort. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mye er likevel uklart. Vil for eksempel reisende fra Akershus og inn i sone 1 få avslaget i Oslo? Og hva med de delene av Bærum som ligger i sone 1?

– Vi må snakke med Akershus, og vi har noen måneder på oss til å finne ut av detaljene fram til 1. september, sier Marit Vea.

Reis kan forsvinne

Et annet ubesvart spørsmål er hva som skjer med enkeltbilletten. I Akershus forsvinner den såkalte Reis-rabatten når prøveperioden er over i april neste år.

Ordningen som i snitt gir 20 prosent billigere enkeltbilletter kan stå for fall også i Oslo.

Den nye samferdselsbyråden vil gå gjennom alle midlertidige rabattordninger sammen med nabofylket.

– Det har kommet masse forskjellig som egentlig er ganske forvirrende for mange, sier hun.

Eksempler hun trekker fram er ordningen der barn reiser gratis etter klokka 18 sammen med en voksen og barnebilletten på fem kroner i juleferien.

– Vi kommer til å se på disse midlertidige tiltakene – inkludert Reis – i løpet av våren. Vi må finne ut hvordan vi skal rigge billettsystemet sånn at vi får en prisnedgang som er forutsigbar for dem som reiser kollektivt, sier Marit Kristine Vea.