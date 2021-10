Derfor anbefaler Sirin Stav (MDG) i dag å bygge ut resten av Oslos gigantiske vannforsyningsprosjekt.

Prislappen er satt til 9,15 milliarder kroner. Det kommer i tillegg til de 17,7 milliarder kronene som bystyret allerede har vedtatt.

Bystyret skal gi tommelen opp for den siste delen av prorsjektet før jul.

Kritisk for liv og helse

– Nesten alle Oslos innbyggere er avhengige av en vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg. Det gjør Oslos vannforsyning svært sårbar, skriver Sirin Stav i byrådsssaken.

Så lenge Oslo i dag er helt avhengig av Maridalsvannet, er et langvarig bortfall av vann ikke usannsynlig, skriver hun videre.

– Konsekvensen vil være kritisk for liv og helse. Konklusjonen er at det eneste tiltaket som kan redusere sårbarheten til et akseptabelt risikonivå, er å etablere en fullgod reservevannforsyning.

– Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 01.01.2028, skriver hun.

HUSEBY: Byggingen av nytt vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen er godt i gang. Foto: Bård Nafstad / NRK

2.608 kroner mer i året

Å sikre Oslo-folk rent vann i springen, i dusjen og i toalettet blir dyrt. Veldig dyrt.

Når Oslo må plusse 9.15 milliarder kroner på de 17,7 milliardene som er vedtatt, blir totalregninga på nær 27 milliarder kroner.

Det betyr dyrere vannregning for byens befolkning i 40 år. Ekstraregningen i toppåret 2028 blir 2.608 kroner, viser de siste beregningene.

To deler

De 9 siste milliardene skal dekke del to av det gigantiske reservevannprosjektet.

De viktigste elementene i del én er ny vanntunnel fra Holsfjorden i Lier og nytt renseanlegg på Huseby i Oslo vest.

Kostnadssprekken på del én førte til byrådskrise og kostet tidligere miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) jobben.

Del to er det såkalte stamnettet. Flere nye vanntunneler skal frakte rent vann på kryss og tvers av byen. Det skal også bygges nye høydepassenger på Haugerud.

NY VANNFORSYNING: Første del – tunnel fra Holsfjorden og renseanlegg på Huseby - i hvitt. Stamnettet i gult. Foto: NRK

7 milliarder dyrere

I sommer kunne NRK fortelle at også stamnettet blir langt dyrere enn først antatt.

Ifølge de første anslagene fra 2019 skulle prislappen ligge på litt over to milliarder kroner.

I juli varslet Sirin Stav bystyret om den foreløpige konklusjonen til konsulentselskapet Dovre, som har kvalitetssikret stamnett-prosjektet.

Den viste at prisen hadde økt fra drøyt to til over ni milliarder kroner.

Uvanlig stor økning

– Ekstern kvalitetssikrer bemerket at kostnadsveksten har vært uvanlig stor, heter det i byrådssaken.

Følgende forklaringer blir gitt:

Rentvannsbassenger på Haugerud er tatt inn i prosjektet.

Økt detaljering

Lengre tunneler og dermed mer masse som skal ut.

Økte priser i markedet (tunnelarbeider og massehåndtering).

Økte byggherrekostnader.

Undervurdert opprinnelig kostadsanslag.

Undervurdert usikkerhet.

NRK har også avslørt at deler av milliardsprekken var kjent for byrådet allerede i oktober i fjor.

– Ingen sprekk

Sirin Stav har ved flere anledninger avvist at det er snakk om noen kostnadssprekk. Hennes begrunnelse er at det første anslaget aldri er vedtatt som kostnadsramme av bystyret.

Nå anbefaler hun altså bystyret å fastsette rammen til 9,15 milliarder kroner.

Innbyggerne må betale

I utgangspunktet skal alle kostnader veltes over på Oslos innbyggere gjennom vannavgiften. Byrådet vurderer om det fins andre muligheter, men det arbeidet er ennå ikke ferdig.