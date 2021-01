Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hver dag kjører over 2000 kjøretøy inn i landet via Svinesund. Men frem til nå har det vært mulig å kjøre rett forbi testsenteret og ut på E6.

Tusenvis kan dermed ha kommet inn i Norge uten å ta den obligatoriske koronatesten.

En svensk bilist forsøkte å kjøre fra Svinesund uten å ta turen innom testsenteret. Her stanses bilisten av politiet, som de neste dagene skal lose bilistene inn til senteret. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Halden kommune anslår at 80 prosent har droppet testen – enten med vilje eller fordi de har kjørt feil. Tallene er basert på trafikktall fra Statens vegvesen og antall tester som er tatt.

Nå skal veien mellom grensa og teststasjonen bygges om for å sikre at alle testes.

– Da vil det være én vei å kjøre og det er innom testsenteret. Det betyr at de 75-80 prosentene ikke lenger vil ha muligheten til å bevisst unndra seg testing, eller misforstå hvor testsenteret ligger, sier brannsjef Ole-Christian Torgalsbøen i Halden kommune til NRK.

Ba ministeren om svar

Det skapte reaksjoner fra flere hold da NRK onsdag fortalte at mange dropper testingen ved landets største grenseovergang.

Torsdag stilte nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, et spørsmål til justisminister Monica Mæland om situasjonen.

Sylvi Listhaug ba torsdag om svar fra justisministeren. Noen timer senere fikk hun svar, fra Halden kommune. Foto: Azad Razaei / NRK

Hun spurte da om statsråden ville ta grep, slik at det ikke var fritt frem å reise inn i Norge uten å teste seg.

– I nesten hele januar har regjeringen sagt det skal innføres obligatorisk testing på grensen for å få kontroll på importsmitten. Senest i går viste det seg at mange dropper denne testen på Svinesund, sier hun til NRK.

– Når regjeringen ikke har kontroll oppstår det dessverre situasjoner med stor usikkerhet, det burde vært laget gode systemer for dette for lengst, sier Listhaug.

Allerede noen timer senere ble en løsning lagt frem.

Frem til nå har det vært mulig å kjøre rett forbi teststasjonen på Svinesund. Men nå skal det bygges en bro fra tollstasjonen (til høyre i bildet) og direkte inn på testområdet. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Politiet dirigerer trafikken

I tillegg til nye veier, settes det opp en bro for å sikre at ingen kjører ut på vanlig vei før de har tatt testen.

– Det er en midlertidig bro som Statens vegvesen og Forsvaret har. Den kan settes opp i løpet av en time. Men vi må først bygge veiene som skal gå fra broa og inn på testområdet. Dette vil nok være klart i løpet av noen dager, sier Torgalsbøen.

Det er en midlertidig bro fra Statens vegvesen som skal settes opp på Svinesund. Slike broer blir ofte brukt i forbindelse med veibygging, som her ved Seut i Fredrikstad. Foto: Statens vegvesen

Den nye ordningen gjelder for alle personbiler og minibusser, og for busser i rute mellom for eksempel Göteborg og Oslo.

Førere av vogntog er fremdeles fritatt fra den obligatoriske koronatestingen.

Frem til de nye veiene er på plass, kommer politiet til å dirigere bilister inn på teststasjonen.

– Det er viktig at testordningene gir effekt, og vi så det derfor som hensiktsmessig å bidra i en overgangsperiode, sier politiinspektør Eli Fryjordet i Øst politidistrikt.

