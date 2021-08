Bygde turistattraksjon uten løyve – nå vil kommunen ha den bort

– Det er gøy å være her. Kiosken er veldig bra. Man kan sykle seg en tur og komme innom her for å kjøpe is, sier Lauritz Øynebråten Sæterli (9).

Han er blant hyttenaboene som hyppig besøker det som har blitt en kjær attraksjon ved Buvasstølan i Nesbyen.

Lauritz har hytte i området. Han besøker ofte den lille bensinstasjonen. Foto: Caroline Utti / NRK

For tre år siden ble det nemlig satt opp en gammel bensinstasjon her. Bua er fra 1930-tallet, mens bensinpumper og reklameskilter gir følelsen av å lande et sted på 50-tallet.

Bensinstasjonen har selvbetjent kiosk, og sitteplasser for hyttefolk og andre som farter forbi.

– Her har vi brus, sjokolade og is. Man tar det man vil ha og så vipser man, sier Sæterli.

Nå går den lille bensinstasjonen en usikker fremtid i møte. Nesbyen kommune vil nemlig ha den fjernet.

Hallingdølen har også omtalt saken.

Ulovlig oppført

Det er Tomas Ekeli Hansen som eier bensinstasjonen. Han har brukt flere år på å samle sammen de riktige delene, og for tre år siden så han altså sitt snitt til å dele gleden med omverdenen.

Både eksteriør og interiør gir 50-tallsnostalgi. Foto: Caroline Utti / NRK

– Jeg hadde den med meg på hengeren, etter å ha hatt en liten privat utstilling et annet sted. Da jeg kom til fjells med den, ble naboen her så ivrig og mente at «dette må vi få opp».

Den ivrige samleren sa seg selvsagt enig, og bensinstasjonen ble heist på plass i enden av hyttetomta til Ekeli Hansen.

– Meningen var å få vist den fram til publikum. Veldig mange samler på slike ting, men stuer det vekk på låver og i egne hager.

Problemet er bare at han ikke søkte om byggeløyve, før han satte den opp.



Ekeli Hansen er samler og bensinstasjons-entusiast. Han fraktet stasjonen til Nesbyen i tilhenger. Foto: Caroline Utti / NRK

Dermed er bensinstasjonen faktisk ulovlig oppført. Og da Ekeli Hansen nylig søkte om å få la den stå, sa kommunen nei.

– Kanskje var jeg dum, men dette ble litt på impuls. Tanken var ikke at dette skulle stå så lenge, men nå har det blitt en institusjon her. Folk kommer helt fra Vestlandet og Trøndelag for å se den, sier Hansen.

Kommunen begrunner avslaget med at en gammel bensinstasjon ikke nødvendigvis passer inn i et støls- og hytteområde.

– Vi må se på om den kan hjemles i kommuneplanens bestemmelser eller ikke. Det er det som er viktig for oss, sier Anders Halland.

Han er kommunalsjef for teknisk sektor i Nesbyen kommune.

– Samtidig har vi forståelse for at det er stort engasjement rundt stasjonen. Vi synes for så vidt at han har fått det til veldig bra.

Attraksjonen består av en liten bu som nå er kiosk, og gamle bensinpumper anno 1950. Foto: Caroline Utti / NRK

Slår ring om "Esso-kiosken"

Det har blitt satt i gang opptil flere underskriftskampanjer for å la bensinstasjonen stå.

Folk vil gjerne beholde Esso-kiosken. Nå samles det underskrifter før den politiske behandlingen av saken. Foto: Caroline Utti / NRK

Da NRK var til fjells hadde skriveboken i selve kiosken drøyt 400 underskrifter.

– Jeg har ikke lyst til at den skal rives. Det er skikkelig dumt om det skjer, sier ni år gamle Sæterli.

Da avslaget fra kommunen kom, valgte Ekeli Hansen å klage. Etter sommeren havner klagesaken hos politikerne i kommuneplanutvalget.

Hvis de velger å ta den til følge, kan det likevel være håp for bensinstasjonen.

– Håpet er at politikerne i Nesbyen kan se verdien av dette. Det er gjort for å skape entusiasme, og for å ha en severdighet i området som folk setter stor pris på, sier Hansen.