Bygda får 100 nyansatte, men kommunen klarer ikke å finne boliger til dem

Det er vind i seilene til hjørnesteinsbedriften Defa på Nesbyen. Selskapet har satt i gang med en storstilt produksjon av ladekabler til elbiler, og arbeidsstokken skal fordobles.

Tore Haraldset er ordfører i Nesbyen og håper at alle nyansatte på sikt bosetter seg i kommunen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Men vinden virvler opp problemer for kommunen. Nesbyen klarer rett og slett ikke å skaffe tak over hodet på de nyansatte. De mangler boliger.

– Det skal noe til når vi plutselig får beskjed, nesten over natta, om at det kommer mellom 50 og 100 nye arbeidsplasser. Det var jo en gavepakke, men vi var ikke forberedt, innrømmer ordfører Tore Haraldset.

– Et industrieventyr

For snart ett år siden hadde teknologi- og produksjonsselskapet rundt 70 ansatte. Styret i konsernet bestemte i fjor at Defa skal produsere ladekabler til el- og hybridbiler på Nesbyen, i stedet for i Baltikum.

Fabrikksjef Per Bjørn Rustand. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Jubelen stod derfor i fabrikktaket da beskjeden om at mellom 50 og 100 nye arbeidsplasser ville komme over en femårsperiode. Av ringvirkninger forventer man at hver av disse arbeidsplassene igjen vil avle tre nye.

Flere er allerede blitt ansatt.

– Dette kan bli et industrieventyr av dimensjoner, sier fabrikksjef Per Bjørn Rustand som tror at rundt 30 nyansatte stempler inn i november.

For at produksjonen i Norge skal lønne seg, har teknologi- og produksjonsselskapet investert 90 millioner kroner i automatisering. Én tredjedel er støtte fra Innovasjon Norge, lokale selskaper og Nesbyen kommune.

– Det er jo håp om at vi får igjen mest mulig for den investeringen vi har gjort i alle de arbeidsplassene vi får på Defa og i Nesbyen kommune, sier ordfører Haraldset.

Nesbyen har cirka 3.300 innbyggere. I en undersøkelse i regi av Unicef, ble kommunen kåret til den fjortende beste å vokse opp i. Foto: Tor René Stryger / NRK

Kan bo på hytta

Nesbyen kommune har 3.331 innbyggere, mens tettstedet har 2.116 innbyggere per 1. januar 2021.

Både kommune og fabrikk har en våt drøm om å høyne innbyggertallet. Det kan bli vanskelig med det første.

– Det er nok et presset marked, sier fabrikksjef ved Defa, Per Bjørn Rustand, om boligsituasjonen.

I mangel på bolig har kommunen et tilbud til de 4.000 hytteeierne i kommunen.

– Det er mulig å bo på hytta. Søke om dispensasjon og få det, kommenterer Haraldset.

I tillegg har kommunen bedt alle innbyggerne svare på om de har noe å leie ut. Videre forteller ordføreren at de jobber med forskjellige tiltak, men at reguleringsarbeidet tar tid.

– Har dere klart å bosette noen av de nyansatte?

– I andre kvartal fikk Nesbyen 24 nye innbyggere. Hvor mange av dem som jobber på Defa vet jeg ikke. Men disse har fått bolig, ja. På leiemarkedet. Så situasjonen er prekær.

Defa skal lage ladekabler til elbil og trenger flere ansatte. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Flyttet hjem

En av de nyansatte er Ola Jordheim. Han kom tilbake fra USA, nyutdannet med en master i robotikk i baklomma.

– Jeg har en tett tilknytning til plassen, så det er artig å komme hjem og gjøre det man har utdannet seg til, forteller Jordheim.

Han begynte som automasjonsingeniør hos bedriften i juni.

– Har du skaffet deg bolig?

– Inntil videre bor jeg hjemme på gården i påvente av at en leilighet jeg leier i Hemsedal skal bli pusset opp, svarer Jordheim.

Ordfører Haraldset forteller at de nå jobber hardt for å løse problemet.

– Det er ting på gang. Blant annet leiligheter på gamle Østenfor hotell som kan brukes samt at et nytt byggefelt hvor det skal reises fem tomannsboliger. Men det skal reguleres og det tar tid. Det er utfordringen.

– Så nå er løsningen at de må bosette seg i nabokommunene?

– Ja, det kan bli sånn. Men på sikt håper vi selvsagt på at alle nyansatte flytter hit, avslutter ordføreren.